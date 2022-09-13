Konut amaçlı arsa kampanyasının detayları belli oldu. Altyapıları ve imarı hazırlanmış arsalar imarlı ve müstakil parsel şeklinde iki gruptan oluşacak. Peki dar gelirliye faizsiz verilecek olan arsa fiyatları ne kadar olacak? İşte ayrıntılar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projesini tanıttı. Proje, 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yerinin yapımının yanı sıra 250 bin konut amaçlı arsa satışını da içeriyor. Kampanyayla birlikte ilk defa, vatandaşlara, altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifi de sunulacak. Böylece, düşük gelir grubuna mensup vatandaşlara, şehirlerin çeperlerinde, kendi evlerini yapma imkanı sağlanacak.

FAİZSİZ SATIŞ YAPILACAK, MİMARİ VE MÜHENDİSLİK DESTEĞİ DE VERİLECEK

İlk etapta 7 ayrı bölgede belirlenen bu arsalar, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlara satılacak.

Evin inşa sürecinde hak sahiplerine, mimari ve mühendislik desteği de verilecek.

ARSA SATIŞ FİYATLARI NE KADAR OLACAK?