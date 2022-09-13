Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın detaylarını açıkladığı ve adını “İlk Evim, ilk İş Yerim” olarak belirlediklerini duyurduğu kampanya, tüm ve tüm ilçelerde, 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte, 500 bin sosyal konut, 50 bin iş yeri yapımını ve 250 bin konut amaçlı arsa satışını kapsıyor. Peki hangi ilde kaç ev yapılacak? Kimler, nasıl başvurabilir? Yatay mimariyle en fazla 5 kat olarak inşa edilecek konutların satış fiyatı ne olacak? İşte TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında tüm merak edilenler…

Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim ayı sonuna kadar sürecek projede ilk temel yılbaşında atılacak. İlk etap konutlarının azami 2 yıl içinde bitirilip hak sahibi vatandaşlara teslim edilmesi amaçlanıyor.

EVLER NASIL OLACAK?

Yatay mimari esasıyla, depreme dayanaklı şekilde inşa edilecek bu projeler, zemin artı 4 veya zemin artı 5 kat yüksekliğinde olacak. Projeler, mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini gözetecek, yeşili hakim kılacak bir anlayışla hayata geçirilecek.

HANGİ ŞEHİRDE KAÇ EV YAPILACAK?

Sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin iş yeri 2 yılda bitirilerek hak sahiplerinin kullanımına sunulacak. Projenin ilk etabı, 360 bin bağımsız birimden oluşacak.

İlk etap konutlardan 50 bini İstanbul’da, 18 bini Ankara’da, 12 bin 500’ü İzmir’de, 10 bini Gaziantep’te, 8 bin 650’si Bursa’da, 7 bin 500’ü Konya’da, 4 bin 500’ünü Kayseri’de inşa edilecek. Diğer illerde de nüfusa göre değişen sayılarda konut inşa edilecek.

KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

Konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yapılarak kontenjanlar belirlendi. Buna göre, şehit yakınları ve gazilere, ilk etabın yüzde 5’e denk gelen 12 bin 500 konutluk, engelli vatandaşlara, yüzde 5’e karşılık gelen 12 bin 500 konutluk, emekli vatandaşlara ise yüzde 20’ye denk düşen 50 bin konutluk kontenjan ayrıldı. Projede ilk defa gençler için de özel bir kontenjan oluşturuldu. Projedeki konutların yüzde 20’sine denk gelen 50 bini de gençlere tahsis edildi.

Emekliler %20: 50 bin konut

Gençler %20: 50 bin konut

Şehit yakınları – gaziler %5: 12 bin 500 konut

Engelliler %5: 12 bin 500 konut

Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut

KONUT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Konutların, maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılarak belirlenen fiyatları da şu şekilde olacak:

Vatandaşlar, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlara, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecek.

Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle, 240 vadeyle yapılabilecek.

Belirlenen toplam bedelin yüzde 10’u peşin alınacak, taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacak.

Hak etmediği halde TOKİ’den ev almaya çalışanların, hem ödedikleri parayı hem evlerini kaybedecekleri sıkı, etkin, güvenilir bir denetim mekanizması kurulacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU BEDELİ