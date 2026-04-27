TOKİ 3 çocuklu kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul 3 çocuklu kura sonucu nereden öğrenilir?

TOKİ’nin bu büyük projesinde, geniş ailelerin barınma ihtiyacını önceliklendirmek adına "3 Çocuk ve Üzeri" kontenjanı özel bir yer tutuyor. Gözler TOKİ 3 çocuklu kura sonuçlarında.
İstanbul’un barınma ihtiyacına neşter vuran 100 bin sosyal konut projesinde, bugün en duygusal ve kritik anlardan biri yaşanıyor. 27 Nisan 2026 Pazartesi itibarıyla, geniş ailelerin geleceğini şekillendirecek olan "3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler" kategorisindeki kura çekimleri, noter huzurunda büyük bir titizlikle tamamlanma aşamasına geldi.
TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı son dakika bilgilendirmesiyle birlikte, sonuçların ilan edileceği mecralar da kesinleşti.
İstanbul TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama Ekranı
Kura çekimi canlı yayında devam ederken, isim listelerinin tam dökümü çekilişin bitişiyle birlikte aşağıdaki kanallardan eş zamanlı olarak erişime açılacak:
Resmi Web Adresi: talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/istanbul.html
e-Devlet Kapısı: "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konut Başvuru Durumu Sorgulama" ekranı üzerinden T.C. Kimlik numaranızla asil veya yedek durumunuzu görebilirsiniz.
Canlı Yayın Kaydı: TOKİ’nin resmi YouTube kanalındaki yayın sona erdiğinde, geriye dönük izleme yaparak isminizin geçtiği anı teyit edebilirsiniz.
TOKİ resmi X hesabından "Kura sonuçları kuranın tamamlanması ile birlikte web sayfamız https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/istanbul.html adresinden ve e-Devlet aracılığı ile ilan edilecektir". notunu paylaştı.
3 Çocuk ve Üzeri Kategorisi İçin Süreç Nasıl İşliyor?
Bu kategoriye başvuran vatandaşlar için iki kademeli bir şans söz konusu:
Kontenjan Önceliği: İlk olarak sadece bu kategoriye ayrılan konutlar için kura çekilir.
Genel Kontenjan Şansı: Eğer bu özel kurada isim çıkmazsa, başvuru sahipleri otomatik olarak "Diğer" (Genel Kontenjan) kategorisine dahil edilerek bugün devam eden son kuralarda bir şans daha elde ederler.
Hak Sahibi Olduktan Sonra Ne Olacak?
İsmi asil listede yer alan geniş aileleri bekleyen bir sonraki adımlar şunlardır:
Sözleşme ve Peşinat: Kura sonuçlarının kesinleşmesinin ardından TOKİ tarafından ilan edilecek takvimle banka sözleşmeleri başlayacaktır.
Konut Belirleme: Hak sahipliği kurasından sonra, ilerleyen dönemde konutların tam yeri ve kat bilgisini içeren ikinci bir "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.