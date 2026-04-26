TOKİ 3 çocuklu kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul 3 çocuklu kura sonucu sorgulama

Dün gerçekleştirilen ilk gün maratonunda Şehit Yakınları, Engelli ve Emekli kategorilerinde 25.738 vatandaşımız hak sahibi olmuştu. Bugün ise toplamda 50.000 kişinin ismi kura küresinden çıkacak.
26 Nisan Pazar: 2. Gün Kura Detayları
Kategoriler: Genç Kategorisi ve 3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler.
Başvuru Sayısı: Genç kategorisi için 234.103, 3 çocuklu aileler için ise on binlerce başvuru bulunuyor.
Hak Sahibi Sayısı: Bugün toplamda 50.000 asil hak sahibi belirleniyor.
Yayın: Çekilişler saat 14:00'ten itibaren Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başlamış olup, TOKİ Resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı yayınlanmaktadır.
Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?
Çekilişler anlık olarak yapıldığı için e-Devlet ve TOKİ sistemindeki güncellemeler genellikle gün sonunda veya ertesi gün tamamlanmaktadır:
e-Devlet: "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" hizmetleri altındaki "Kura Sonucu Sorgulama" ekranından durumunuzu kontrol edebilirsiniz.
TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr üzerinden "İstanbul" ilini seçerek asil ve yedek PDF listelerine ulaşabilirsiniz.
Haritalı Sorgulama: evsahibiturkiye.gov.tr adresi üzerinden haritalı sistemle sonuçlar yayımlanmaktadır.
Ödeme Planı ve Şartlar (2026)
Çok çocuklu aileler ve gençler için sağlanan ödeme kolaylıkları şu şekildedir:
Peşinat: Konut bedelinin %10'u (Sözleşme aşamasında ödenecek).
Vade: 240 Ay (20 Yıl) sabit vade imkanı.
Taksit Başlangıcı: Konut tipine (1+1, 2+1, 3+1) göre 7.313 TL ile 11.063 TL arasında değişen başlangıç taksitleri mevcuttur.
Yedek Liste Hakkında Önemli Not
Asil listede ismi çıkan vatandaşların sözleşme imzalamaması, peşinat yatırmaması veya başvuru şartlarını (gelir sınırı, ikamet vb.) taşımadığının sonradan anlaşılması durumunda; konutlar yedek listedeki adaylara kura sırasına göre teklif edilecektir. Bu nedenle yedek listedeki adayların da süreci ve TOKİ duyurularını takip etmesi kritik önem taşımaktadır.