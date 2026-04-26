ARA
DOLAR
44,98
0,19%
DOLAR
EURO
52,76
0,28%
EURO
ALTIN
6756,47
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  TOKİ 3 çocuklu kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul 3 çocuklu kura sonucu sorgulama

TOKİ 3 çocuklu kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul 3 çocuklu kura sonucu sorgulama

İstanbul TOKİ kura heyecanında bugün (26 Nisan 2026 Pazar), megakentin en yoğun başvurularının yapıldığı "Genç" ve "3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler" kategorileri için noter huzurunda çekilişler devam ediyor. Peki TOKİ 3 çocuklu kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul 3 çocuklu kura sonucu sorgulama

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

TOKİ 3 çocuklu kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul 3 çocuklu kura sonucu sorgulama

Dün gerçekleştirilen ilk gün maratonunda Şehit Yakınları, Engelli ve Emekli kategorilerinde 25.738 vatandaşımız hak sahibi olmuştu. Bugün ise toplamda 50.000 kişinin ismi kura küresinden çıkacak.

26 Nisan Pazar: 2. Gün Kura Detayları

Kategoriler: Genç Kategorisi ve 3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler.

Başvuru Sayısı: Genç kategorisi için 234.103, 3 çocuklu aileler için ise on binlerce başvuru bulunuyor.

Hak Sahibi Sayısı: Bugün toplamda 50.000 asil hak sahibi belirleniyor.

Yayın: Çekilişler saat 14:00'ten itibaren Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başlamış olup, TOKİ Resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı yayınlanmaktadır.

Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?

Çekilişler anlık olarak yapıldığı için e-Devlet ve TOKİ sistemindeki güncellemeler genellikle gün sonunda veya ertesi gün tamamlanmaktadır:

e-Devlet: "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" hizmetleri altındaki "Kura Sonucu Sorgulama" ekranından durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr üzerinden "İstanbul" ilini seçerek asil ve yedek PDF listelerine ulaşabilirsiniz.

Haritalı Sorgulama: evsahibiturkiye.gov.tr adresi üzerinden haritalı sistemle sonuçlar yayımlanmaktadır.

Ödeme Planı ve Şartlar (2026)

Çok çocuklu aileler ve gençler için sağlanan ödeme kolaylıkları şu şekildedir:

Peşinat: Konut bedelinin %10'u (Sözleşme aşamasında ödenecek).

Vade: 240 Ay (20 Yıl) sabit vade imkanı.

Taksit Başlangıcı: Konut tipine (1+1, 2+1, 3+1) göre 7.313 TL ile 11.063 TL arasında değişen başlangıç taksitleri mevcuttur.

 

 

 Yedek Liste Hakkında Önemli Not

Asil listede ismi çıkan vatandaşların sözleşme imzalamaması, peşinat yatırmaması veya başvuru şartlarını (gelir sınırı, ikamet vb.) taşımadığının sonradan anlaşılması durumunda; konutlar yedek listedeki adaylara kura sırasına göre teklif edilecektir. Bu nedenle yedek listedeki adayların da süreci ve TOKİ duyurularını takip etmesi kritik önem taşımaktadır.

 TOKİ başvuru ücretlerinin iadesi, genellikle ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan sonraki 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde başlıyor. Başvuru sahipleri, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla iade işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL