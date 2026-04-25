İstanbul TOKİ 3 çocuklu kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekimi sıralaması

Milyonlarca vatandaşın beklediği TOKİ İstanbul 100 bin Sosyal Konut Projesi için kura çekilişleri bugün (25 Nisan 2026 Cumartesi) saat 14.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde resmen başladı. Toplumun farklı kesimlerine hitap eden bu dev projede, merakla beklenen çekiliş takvimi ve sorgulama yöntemleri şu şekildedir:
TOKİ İstanbul Kura Takvimi (25-27 Nisan 2026)
Kura süreci, noter huzurunda ve belirli bir öncelik sırasına göre 3 gün boyunca devam edecek:
|Tarih
|Çekilişi Yapılacak Kategoriler
|25 Nisan Cumartesi (Bugün)
|Şehit Yakınları, Harp ve Vazife Malulleri, Engelli ve Emekli vatandaşlar
|26 Nisan Pazar
|Genç kategorisi ve Üç Çocuk ve Üzeri kategorisi
|27 Nisan Pazartesi
|Diğer kategorisi (Genel Kontenjan) ve önceki etaplarda ismi çıkmayan tüm adaylar
Kura Sonuçları ve İsim Listesi Sorgulama
Sonuçları anlık olarak takip etmek ve kesinleşen listelere ulaşmak için şu yolları izleyebilirsiniz:
e-Devlet Kapısı: En güvenilir ve hızlı sorgulama yöntemidir. "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" hizmetleri altındaki "Kura Sonucu Sorgulama" ekranından asil veya yedek durumunuzu T.C. kimlik numaranızla öğrenebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresinden yayımlanan PDF isim listeleri üzerinden tüm kazananları görebilirsiniz.
YouTube Canlı Yayın: TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden çekilişleri canlı olarak izleyerek isminizin okunup okunmadığını anbean takip edebilirsiniz.
Kura Sıra Numarası: Kura çekimi öncesinde yayımlanan kabul/ret listelerindeki sıra numaranızı talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden kontrol edebilirsiniz.
İstanbul Konut Ödeme Şartları
Hak sahibi olan vatandaşlar için 2026 yılı güncel ödeme planı şu şekilde uygulanacaktır:
1+1 (55 m²): 7.313 TL taksit.
2+1 (65 m²): 9.188 TL taksit.
2+1 (80 m²): 11.063 TL taksit.
Peşinat: Konut bedelinin %10'u sözleşme aşamasında ödenecektir.
Vade: 240 ay (20 yıl) sabit taksit imkanı sunulmaktadır.