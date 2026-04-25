İstanbul TOKİ 3 çocuklu kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekimi sıralaması

Kura Sonuçları ve İsim Listesi Sorgulama

Sonuçları anlık olarak takip etmek ve kesinleşen listelere ulaşmak için şu yolları izleyebilirsiniz:

e-Devlet Kapısı: En güvenilir ve hızlı sorgulama yöntemidir. "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" hizmetleri altındaki "Kura Sonucu Sorgulama" ekranından asil veya yedek durumunuzu T.C. kimlik numaranızla öğrenebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresinden yayımlanan PDF isim listeleri üzerinden tüm kazananları görebilirsiniz.

YouTube Canlı Yayın: TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden çekilişleri canlı olarak izleyerek isminizin okunup okunmadığını anbean takip edebilirsiniz.

Kura Sıra Numarası: Kura çekimi öncesinde yayımlanan kabul/ret listelerindeki sıra numaranızı talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden kontrol edebilirsiniz.