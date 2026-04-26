TOKİ genç kategorisi kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura sonuçları genç sorgulama

İstanbul'da Konutlar Nereye Yapılacak?

İstanbul 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, konutların inşa edileceği bölgeler hem Avrupa hem de Anadolu yakasında şehrin stratejik ve depreme dayanıklı aksları olarak belirlendi:

Avrupa Yakası (Ağırlıklı Bölge):

Arnavutköy: Projenin en büyük kısmının burada olması bekleniyor.

Başakşehir & Esenler: Mevcut TOKİ bölgelerine entegre yeni etaplar.

Çatalca & Silivri: Şehrin batı aksında yatay mimari odaklı projeler.

Anadolu Yakası:

Tuzla: Anadolu yakasındaki en kapsamlı proje alanı.

Pendik & Maltepe: Hem merkezle ulaşımı kolay hem de sağlam zeminli bölgeler.