TOKİ genç kategorisi kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura sonuçları genç sorgulama

İlk gün (25 Nisan) Şehit Yakınları, Engelli ve Emekli kategorilerinde 25.738 hak sahibi belirlenmişti. Bugün ise kura küresinden tam 50.000 kişinin ismi çıkacak.
İstanbul TOKİ kura heyecanında bugün (26 Nisan Pazar), en büyük başvurunun yapıldığı "Genç" ve "3 Çocuklu Aileler" kategorileri için kura çekimi tüm hızıyla sürüyor. Megakentte ev sahibi olma hayali kuran 234 binden fazla genç arasından 20 bin şanslı isim noter huzurunda belirleniyor.
İşte çekilişin ikinci gününde son durum ve konutların yapılacağı kesinleşen bölgeler:
İstanbul Kura Maratonu Sayılarla (26 Nisan)
Dün (25 Nisan): Şehit Yakınları, Engelli ve Emekli kategorilerinde 25.738 hak sahibi belirlendi.
Bugün (26 Nisan): Gençler ve 3 çocuklu aileler için toplam 50.000 hak sahibi belirleniyor.
Yarın (27 Nisan): "Diğer" kategorisi kapsamında son 24.262 hak sahibi netleşecek ve süreç tamamlanacak.
Sonuçlar e-Devlet'e Ne Zaman Düşer?
Şu an için sonuçlar e-Devlet üzerinde aktif olarak görüntülenememektedir. Noter onay süreci ve veri girişleri nedeniyle, canlı yayında belirlenen isimlerin e-Devlet "Kura Sonucu Sorgulama" ekranına yansıması genellikle 24-48 saat sürebilmektedir.
Tavsiye: İsminizi anlık öğrenmek için TOKİ YouTube canlı yayınını takip edebilir, yayın sonrasında ise asil/yedek listelerine evsahibiturkiye.gov.tr veya toki.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
İstanbul'da Konutlar Nereye Yapılacak?
İstanbul 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, konutların inşa edileceği bölgeler hem Avrupa hem de Anadolu yakasında şehrin stratejik ve depreme dayanıklı aksları olarak belirlendi:
Avrupa Yakası (Ağırlıklı Bölge):
Arnavutköy: Projenin en büyük kısmının burada olması bekleniyor.
Başakşehir & Esenler: Mevcut TOKİ bölgelerine entegre yeni etaplar.
Çatalca & Silivri: Şehrin batı aksında yatay mimari odaklı projeler.
Anadolu Yakası:
Tuzla: Anadolu yakasındaki en kapsamlı proje alanı.
Pendik & Maltepe: Hem merkezle ulaşımı kolay hem de sağlam zeminli bölgeler.
Ödeme Planı Hatırlatması (2026)
Kurada hak sahibi olan gençler ve aileler için ödeme kolaylığı şu şekilde sağlanacak:
2+1 (65 m²): 2.450.000 TL (Taksit: 9.188 TL)
2+1 (80 m²): 2.950.000 TL (Taksit: 11.063 TL)
Vade: %10 Peşinat ve 240 Ay (20 Yıl) vade.