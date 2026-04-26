UEZ analizi

Değerli okurlar,
‘Büyük Dönüşüm’ü konuştuğumuz zirvede, başta yaptıkları açılış konuşmaları ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kaçır olmak üzere, yurt dışından ve yurt içinden katılım sağlayan, görüş ve önerilerini anlatan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.
Yine, başta ana sponsorumuz Tera olmak üzere tüm sponsorlarımıza, değerli katılımcılara ve tabii ki zirvenin gündemini kamuoyuna aktaran değerli meslektaşlarıma, basın mensubu dostlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de değerli Big Media ekibine ve yazı işlerindeki çalışma arkadaşlarıma.
Önceki sayıda ifade etmiştim, sizi önümüzdeki sayıda arşiv niteliğinde bir dergi bekliyor, diye. Bu sayımızı UEZ 2026’ya ayırdık. Aşağıda küçük notlar paylaştığım zirvenin tüm detaylarını bulacağınız bu sayımızı keyifle okumanızı diliyorum.
Aldığım küçük notlar şöyle;
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: “28 Şubat’ta patlak veren savaşının yarattığı etkiler, üçüncü aşamanın süresini uzatacak ama hedeflerden sapma yaratmayacak. Bir buçuk, iki yıl öngörüyorsak, bu dönem 2,5 yıla çıkabilir.”
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır: “Sanayileşmede öncü 15 şehir toplam katma değerin yüzde 85’ini üretiyor. Anadolu’da daha dengeli bir sanayi yapısı kurmayı hedefliyoruz.”
- Danimarka Eski Başbakanı Helle Thorning-Schmidt: “Küresel piyasalarda artık sadece vergiler değil, belirsizlik en büyük maliyet kalemi haline geldi. Jeopolitik gerilimler ekonomiyi yeniden şekillendiriyor.”
- Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz: “Yeni oluşan dünya düzeninin bize ne kadar fayda sağlayacağına, bizi ne kadar ileri taşıyacağına bakmak lazım. Biz yine Gümrük Birliği konusunda adımlar atmak zorundayız.”
- Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Deniz Ülke Kaynak: “Petro-dolar sisteminin yıkılış sinyalleri geliyor. Yeni enerji, lojistik hatlarının şekilleneceği bir döneme giriyoruz.”
- IFC Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan Direktörü Lisa Kaestner: “Belirsizliklerin arttığı bir dönemde finansal dayanıklılık ve sürdürülebilirlik kritik hale geldi.”
- Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural: “Küresel ticarette asıl belirleyici unsur, globalleşme ile birlikte operasyonel mükemmelliğin sağlanması. Yapay zeka destekli verimlilik artışları, tüm değer zincirine entegre edilmeli.”
- Borusan Grup CEO’su Özgür Günaydın: “Oyunun kuralları değişiyor, diyoruz ama oyun var mı emin değilim. Belirsizliğin ve değişkenliğin çok yoğun yaşandığı bir dönemdeyiz.”
- QNB Türkiye CEO’su Ömür Tan: “Yapay zekayı yalnızca teknolojik bir kırılma olarak değil, çok katmanlı bir dönüşüm dalgası olarak değerlendiriyoruz. Bu dönüşümden artık geriye dönüş mümkün değil.”
Sağlıkla kalın.