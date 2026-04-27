5 kuşaktır aynı ocağın başındalar: Unutulmaya yüz tutan mesleği yaşatıyorlar

Özdemir, "Dükkana girdikten sonra ilişkimiz usta, çırak olarak devam eder. Çok güzel gidiyor. Beraber bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. Dedelerimin mesleği benim için mirastır. Önümde başka fırsatlar da vardı fakat gerek duymadım. Burada kendi işimin başında dedelerimin mirasını taşıyorum. Mesleğimizi yapan kişi sayısı da azaldı.

Benim bu mesleği yaptığımı görenler beni takdir ediyor ve yaptığım ürünleri gördüklerinde tebrik ediyor. Yaptığım ürünleri sosyal medya hesabımda da paylaşıyorum. Son kuşak olmak istemiyorum. Genç arkadaşlarımızın da devam ettirmesini istiyorum. Belki ileri de benim çocuğum da yapar. Bu işi yapmak kolay değil, ben kendi payıma düşeni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini de kullandı.