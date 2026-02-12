ARA
  KYK Yurt Time başvuruları ne zaman bitiyor? KYK Yurt-Time ne zaman açıklanacak?

KYK Yurt Time başvuruları ne zaman bitiyor? KYK Yurt-Time ne zaman açıklanacak?

KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri için hem sosyal bir aktivite hem de harçlık fırsatı sunan Yurt-Time Spor Projesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Peki KYK Yurt Time başvuruları ne zaman bitiyor? KYK Yurt-Time ne zaman açıklanacak?

KYK Yurt Time başvuruları ne zaman bitiyor? KYK Yurt-Time ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen  Yurt-Time Spor Projesi, öğrencilerin yurtlarındaki spor faaliyetlerini organize etmelerine ve boş zamanlarını verimli değerlendirmelerine olanak sağlıyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK Yurt-Time Spor Projesi için beklenen takvim netleşti. 2025-2026 eğitim öğretim yılının bahar döneminde görev almak isteyen öğrenciler için başvuru süreci şu an aktif durumda.

İşte projenin tarihleri ve başvuru detayları:

Önemli Tarihler

Başvuru Tarihleri: 9 - 15 Şubat 2026 (Son gün Pazar)

Proje Başlangıcı: 2 Mart 2026 Pazartesi

Proje Bitişi: 30 Haziran 2026

Başvuru sonuçları için tarih verilmedi. 

e-Devlet Başvuru Adımları

Başvurular fiziksel olarak değil, sadece dijital ortamda kabul ediliyor. İşlemlerinizi şu sırayı takip ederek saniyeler içinde tamamlayabilirsiniz:

Giriş: e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Kurum Seçimi: Arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı" yazın veya hizmet listesinden ilgili bakanlığı bulun.

Hizmet Seçimi: Sunulan hizmetler arasından “Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu” sekmesine tıklayın.

Form Onayı: Karşınıza çıkan başvuru formundaki bilgilerinizi kontrol edin ve formu onaylayarak başvurunuzu tamamlayın.

Proje Hakkında Kısa Bilgi

Seçilen öğrenciler, barındıkları yurtlarda spor faaliyetlerinin düzenlenmesi, spor alanlarının kontrolü ve turnuva organizasyonları gibi görevlerde yer alacaklar. Bu sayede hem yurt yaşamına aktif katılım sağlayacaklar hem de belirlenen saatlik ücret üzerinden ek gelir elde etme imkanı bulacaklar.

