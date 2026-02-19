ARA
  Ramazan Bayramı 2026 ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı 2026 ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan ayının manevi huzuru tüm Türkiye'yi sarmışken, tatil planı yapanlar için 2026 yılı Ramazan Bayramı takvimi ve "9 gün" ihtimali netleşmeye başladı. Peki Ramazan Bayramı 2026 ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

2026 yılında bayramın mart ayına denk gelmesi ve okullardaki ara tatille çakışması, milyonlarca kişi için oldukça avantajlı bir takvim sunuyor.

 Bugün (19 Şubat 2026 Perşembe) ilk oruçların tutulmasıyla beraber başlayan bu manevi süreç, Mart ayının üçüncü haftasında bayramla taçlanacak.

2026 Ramazan Bayramı Tatil Takvimi

Resmi takvime göre bayramın gün dağılımı şöyledir:

19 Mart Perşembe: Arife Günü (Yarım Gün Tatil)

20 Mart Cuma: Bayramın 1. Günü (Resmi Tatil)

21 Mart Cumartesi: Bayramın 2. Günü (Hafta Sonu)

22 Mart Pazar: Bayramın 3. Günü (Hafta Sonu)

9 Gün Tatil İhtimali ve "Süper Fırsat"

Sizin de belirttiğiniz gibi, bayramın ana günlerinin hafta sonuna gelmesi 9 günlük genel bir kamu tatili ihtimalini teknik olarak zayıflatıyor. Ancak iki farklı grup için durum değişiyor:

Öğrenciler İçin Müjde: MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim yılının ikinci ara tatili 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu durum, öğrencilerin ve öğretmenlerin bayram haftasının tamamını (14 Mart Cumartesi'den 22 Mart Pazar'a kadar) kesintisiz 9 gün tatil yapacağı anlamına geliyor.

Bireysel Plan Yapanlar: Özel sektör veya kamu çalışanları, eğer haftanın başındaki 16, 17, 18 Mart (Pazartesi-Çarşamba) ve 19 Mart sabahı için izin kullanabilirlerse, kendi imkanlarıyla 9 günlük uzun bir tatil köprüsü oluşturabiliyorlar.

 

 Resmi Karar Ne Zaman Açıklanır?

Hükümetin kamu çalışanları için Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerini kapsayacak bir "idari izin" kararı alıp almayacağı henüz net değil. Genellikle bu tür kararlar, bayramdan yaklaşık 10-15 gün önce yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından duyuruluyor.

Not: Bayramın Mart ayına denk gelmesi, Türkiye genelinde kıştan bahara geçiş dönemine rastladığı için seyahat planı yapacak olanların hava durumunu ve yol koşullarını yakından takip etmesi öneriliyor.
