Ramazan Bayramı 2026 ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

9 Gün Tatil İhtimali ve "Süper Fırsat"

Sizin de belirttiğiniz gibi, bayramın ana günlerinin hafta sonuna gelmesi 9 günlük genel bir kamu tatili ihtimalini teknik olarak zayıflatıyor. Ancak iki farklı grup için durum değişiyor:

Öğrenciler İçin Müjde: MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim yılının ikinci ara tatili 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu durum, öğrencilerin ve öğretmenlerin bayram haftasının tamamını (14 Mart Cumartesi'den 22 Mart Pazar'a kadar) kesintisiz 9 gün tatil yapacağı anlamına geliyor.

Bireysel Plan Yapanlar: Özel sektör veya kamu çalışanları, eğer haftanın başındaki 16, 17, 18 Mart (Pazartesi-Çarşamba) ve 19 Mart sabahı için izin kullanabilirlerse, kendi imkanlarıyla 9 günlük uzun bir tatil köprüsü oluşturabiliyorlar.