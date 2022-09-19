TOKİ sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül 2022 itibarıyla başladı. 19 Eylül 2022 saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250 olarak açıklandı. Arsa ve iş yeri başvuruları ise 10 Ekim’de başlayacak ve 7 Kasım’da sona erecek. Ülke genelinde ilk etapta planlanan 250 bin konutun 50 bini İstanbul’da yapılacak. Bu ili 18 bin konutla Ankara, 12 bin 400 ile İzmir izleyecek. İlk etapta yapılacak 250 bin konutun yerleri, konutların hangi ilçelere yapılacağı da açıklandı. Bu makalede TOKİ Düzce sosyal konutları nereye, hangi ilçelere yapılacak sorusunun yanıtlarına bakıyoruz.

Yapılan açıklamalara göre göre sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin iş yeri 2 yılda bitirilerek hak sahiplerinin kullanımına sunulacak. Projenin ilk etabı, 360 bin bağımsız birimden oluşacak.

İlk etap konutlardan 50 bini İstanbul’da, 18 bini Ankara’da, 12 bin 500’ü İzmir’de, 10 bini Gaziantep’te, 8 bin 650’si Bursa’da, 7 bin 500’ü Konya’da, 4 bin 500’ünü Kayseri’de inşa edilecek. Diğer illerde de nüfusa göre değişen sayılarda konut inşa edilecek.

PEŞİNAT VE VADE

Konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak.

Toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 vadeyle yapılabilecek.

TOKİ DÜZCE NEREYE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

TOKİ sosyal konut projesinde ilk etaptaki 250 bin konutu hangi iller ve ilçelerde yapılacağı da belli oldu. Bölge bazında en fazla konutun inşa edileceği iller Marmara’da İstanbul, İç Anadolu’da Ankara, Ege’de İzmir, Akdeniz’de Antalya, Güneydoğu Anadolu’da Gaziantep, Karadeniz’de Samsun, Doğu Anadolu’da Van olacak. Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konutun temeli yılbaşında atılacak ve 2 yıl içinde tamamlanacak. Düzce’de ilk etapta 1100 konut yapılacak. Düzce’de ilk etapta yapılacak konutların yerleri şöyle:

AKÇAKOCA 100 ZİRAAT BANKASI BEYKÖYBELDE 50 ZİRAAT BANKASI CUMAYERİ 176 ZİRAAT BANKASI ÇİLİMLİ 50 ZİRAAT BANKASI GÖLYAKA 80 ZİRAAT BANKASI GÜMÜŞOVA 100 ZİRAAT BANKASI KAYNAŞLI 162 ZİRAAT BANKASI MERKEZ 400 HALK BANKASI MERKEZ BOĞAZİÇİ 202 ZİRAAT BANKASI YIĞILCA 80 ZİRAAT BANKASI

Kampanyaya başvurular, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim’de sona erecek.

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra “konut belirleme kurası” ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

Başvurular “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri”, “En az yüzde 40 engelli vatandaşlar”, “emekliler”, “18-30 yaş arasındaki gençler” ve “Diğer alıcı adayları” olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.

Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

Kimler başvurabilecek?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.

Başvuru sahipleri nüfus cüzdanı ile projenin bulunduğu ildeki yetkili banka şubelerinde “Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi” imzalayacak.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin başvuru tarihi itibarıya gıda, yol her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.

“Genç” kategorisine 14 Eylül 1992’den sonra doğanlar müracaat edebilecek.

“Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri” kategorisine, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “Hak Sahipliği” onaylananlar başvuru yapabilecek. Bu gruptaki başvurular sadece banka şubelerinden alınacak, e-Devlet üzerinden başvuru yapılamayacak. Sözleşme aşamasında, konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan il nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecek.

“Emekliler”, SGK’dan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belge ile başvuru yapabilecek. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvurabilecek. Ancak vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç, e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecek.

18 yaşından küçük engelli çocuğu bulunan anne/baba kendi adına başvurabilecek

Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış en az yüzde 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait belge ile başvurabilecek. e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecek.

18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına “engelli” kategorisinden başvuru yapabilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİYLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Projeye ilişkin merak edilen soru ve cevaplar, TOKİ’nin sosyal medya sayfasında şöyle yer aldı:

Soru: Başvuru aşamasında konut tipi seçilebilecek mi?

-Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek ‘Konut Belirleme Kurası’ ile belirlenecek.

Soru: 250.000 Konut Projesinde hane halkından farklı kişiler iki ayrı farklı projeye başvuru yapabilir mi?

– 250 bin konut projesinde hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, her iki eşin de başvuru yapması durumunda başvuruların tamamı geçersiz sayılacak.

Soru: Hane halkındaki farklı kişiler, kişi, eşi ve velayet altındaki çocuğu hariç, dede, 18 yaş üstü çocuklar da projelere başvuru yapabilir mi?

– Evet. Başvurabilir.

Soru: Şehit ailesi kategorisinde yapılacak başvurularda yaş sınırı var mıdır?

– Sadece bu kategoride yaş sınırı yok.

Soru: Başvuru şartları geçerliliğinde hangi tarih esas alınacak?

– Başvurucunun, gelir, konut olmama, ikametgah, yaş şartlarını başvuru tarihinde taşıması gerekecek. Daha sonraki değişiklikler dikkate alınmayacak.

Soru: Adına kayıtlı ‘yapı kullanım belgesi’ olanlar projelere başvurabilir mi?

– Konut başvurusunda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olması şartı aranacak. Yapı kullanım belgesi başvuru şartları arasında yer almıyor.

Soru: Konutunu iade veya feshedenler ve iş yeri alanlar başvuru yapabilir mi?

– Konutunu iade ve feshedenler ve iş yeri alanlar da başvuru yapabilecek.

Soru: Hisseli tapu sahibi olanlar başvuru yapabilir mi?

– Bağımsız ve tam hissesi olmadığı sürece başvuru yapılabilecek.

Soru: Engelli ve kısıtlı kişilerin başvurusu nasıl olacak?

– Engelli kategorisinden başvuru yapılabilmesi için en az yüzde 40 engelli olunması gerekiyor. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına engelli kategorisinden başvuru yapabilecek. 18 yaşından büyük kısıtlı olan engelliler vasi/velileri aracılığı ile başvuru yapacak. Bu konuda vasilik kararında hüküm bulunması veya vasilik makamı olan mahkemeden uygunluk yazısı getirilmesi gerekecek.

Soru: Başvuru belgeleri ne zaman alınacak?

– 14 Eylül – 31 Ekim 2022 tarihlerinde başvuru yapılacak, e-Devlet başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Başvuru belgeleri, e-Devletten başvuru yapanlar için yapılan kura sonucunda hak sahibi kabul edilen kişilerden sözleşme aşamasında temin edilecek. Banka aracılığı ile başvuru yapanlardan kategorisine göre, engelli/emekli/genç/diğer durumu kanıtlayan belge ile ikamet/nüfus/gelir/yaş şartlarının belgelenmesi istenecek.

Soru: Başvuru bedel iadeleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

– Başvuru dönemi içinde, başvuru bedelini alarak başvurular iptal edebilecek. Asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri, kuradan 5 iş günü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade olarak alabilecek.

– Çiftçi veya ticari faaliyeti olan kişilerin başvurularda belirtilen azami gelirleri nasıl tespit edilecek?

– Ticari faaliyeti olanlarda son yıl vergi levhasında görünen yıllık net karın 12’ye bölünmesi sonucundaki değer ile gelir tespit edilecek. Zirai faaliyeti olanlarda ise bilanço ve işletme esasına göre defter tutanlar hariç, beyan ettikleri gelirleri esas alınacak.

Soru: Geliri olmayanlar bu projelere başvurabilir mi?

– TOKİ tarafından söz konusu projelere başvuru için asgari gelir düzeyi belirlenmedi.

Soru: Sözleşme ne zaman imzalanacak, inşaat ne zaman başlayacak?

– İdarece inşa edilecek konut projelerinde, imar planlama, projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması ve ihale sürecini müteakip, konutların satış fiyatları belirleme işlemleri tamamlandıktan sonra sözleşme imzalama işlemleri başlatılacak.

Soru: Konutu devir edebilir miyiz?

– 2+1 ve 3+1 konutlarda alıcının devir hakkı bulunmuyor.

Soru: Başvuru sürecinde, yapılan başvuru farklı proje ile değiştirilebilir mi?

– 250.000 konut projesinde herhangi bir projeye başvuru yaptıktan sonra, başka bir projeye başvuru yapılmak istenmesi durumunda, ilk başvuru yapılan projedeki başvurunun bankada iptal edilmesinden sonra ikinci bir projeye başvuru yapılabilecek.

Soru: Peşinat oranını fazla ödeme yapılabilir mi veya tamamen kapatılabilir mi? Vadede kısaltma olabilecek mi?

– Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunuyor, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkanı da olabiliyor.

Soru: Vatandaşın konutunu iade etmek istemesi halinde süreç ne şekilde ilerleyecek?

– İade etme hakkı bulunmakta olup, banka nezdinde imzalanan satış sözleşmesi hükümleri uyarınca işlem yapılacak.

Soru: Konut projesinde asil hak sahibi olup, çıkan konutu istemeyenler için başvuru bedel iade süresi nedir?

– İlgili projedeki sözleşme imzalama süresinin bitimini müteakiben başvuru iade işlemleri yapılacak.

Soru: “Engelli çocuk yardımı” hane halkı gelirine ilave edilecek mi?

– Evet dahil edilmektedir.”