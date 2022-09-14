Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabında inşa edilecek 250 bin konutun, bölge ve iller bazındaki sayıları belli oldu. Peki, ilk etapta hangi ilde kaç konut yapılacak? İşte detaylar:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın detaylarını açıkladığı proje kapsamında, 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yeri yapılacak. Ayrıca, TOKİ tarafından elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlanmış, inşaata hazır 250 bin konut arsası sunulacak.

Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konutun temeli yılbaşında atılacak ve 2 yıl içinde tamamlanacak.

Toplam 422 milyar liralık yatırımla gerçekleştirilecek proje kapsamında, 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik sağlanması, en az 100 bin yeni istihdam oluşturulması öngörülüyor.

Kentsel dönüşümde de öncü rol oynayacak projenin ilk etabıyla 1 milyondan fazla kişinin güvenli konutlara taşınması hedefleniyor. Projenin, kira ve konut fiyatlarının düşürülmesinde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Marmara bölgesine 78 bini aşkın konut

Proje kapsamında, il ve bölgelere nüfus ve ihtiyaca göre farklı sayılarda konut inşa edilecek. Bu çerçevede, en fazla konut, 78 bin 650 ile Marmara bölgesinde yapılacak.

Bu bölgenin ardından ikinci sırada yer alan İç Anadolu’ya 42 bin 508 konut inşa edilecek. İç Anadolu bölgesini, 30 bin 300 konutla Ege, 30 bin 36 ile Akdeniz, 29 bin 624 ile Güneydoğu Anadolu takip edecek.

Karadeniz bölgesine 22 bin 410, Doğu Anadolu bölgesine de 16 bin 903 konut yapılacak.

EN FAZLA KONUT: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, ANTALYA, GAZİANTEP, SAMSUN, VAN

Bölge bazında en fazla konutun inşa edileceği iller Marmara’da İstanbul, İç Anadolu’da Ankara, Ege’de İzmir, Akdeniz’de Antalya, Güneydoğu Anadolu’da Gaziantep, Karadeniz’de Samsun, Doğu Anadolu’da Van olacak.

İLK ETAPTA HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Ülke genelinde ilk etapta planlanan 250 bin konutun 50 bini İstanbul’da yapılacak. Bu ili 18 bin konutla Ankara, 12 bin 400 ile İzmir izleyecek.

Üç büyükşehri takip eden Gaziantep’te 10 bin 24 konut inşa edilecek. Bu şehirlerin ardından alfabetik sıralama ve konut sayıları şöyle: