23 Nisan hastaneler, sağlık ocakları açık mı? Yarın hastaneler çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle sağlık kuruluşlarının çalışma düzeni değişiyor. Bugün 22 Nisan 2026 Çarşamba ve tüm sağlık kurumları şu an tam gün esasına göre hizmet vermeye devam ediyor.
Yarın, yani 23 Nisan Perşembe günü için durum şu şekildedir:
Hastaneler ve Poliklinikler
Poliklinikler Kapalı: Devlet, üniversite ve eğitim-araştırma hastanelerinde rutin poliklinik hizmetleri yarın verilmeyecek. MHRS üzerinden 23 Nisan tarihi için randevu alınamadığı gibi, mevcut randevulu muayeneler de gerçekleştirilmeyecek.
Acil Servisler 7/24 Açık: Sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına hastanelerin acil servis bölümleri, yoğun bakım, doğumhane ve ameliyathane gibi kritik birimler tam kapasiteyle kesintisiz hizmet sunmaya devam edecek.
Sağlık Ocakları (Aile Sağlığı Merkezleri)
Tam Gün Kapalı: Türkiye genelindeki tüm Aile Sağlığı Merkezleri yarın resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Aile hekimleri hizmet vermeyeceği için reçete yazdırma, aşı veya kontrol işlemleri için 24 Nisan Cuma gününü beklemeniz gerekecek.
Eczaneler
Nöbetçi Sistem: Yarın eczaneler genel olarak kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Size en yakın nöbetçi eczaneyi e-Devlet üzerinden veya Türk Eczacıları Birliği (TEB) uygulamalarından kolayca sorgulayabilirsiniz.
Merak Edilen Diğer Detaylar
Özel Hastaneler: Özel hastanelerin acil servisleri her zaman açık olmakla birlikte, poliklinik hizmetleri kurumun kendi kararına göre değişiklik gösterebilir. Gitmeden önce ilgili hastaneyi aramanızda fayda var.
Bugün (22 Nisan) Durumu: Bugün resmi tatil değildir ve yarım gün uygulaması yoktur. Mesai bitimine kadar tüm sağlık işlemlerinizi halledebilirsiniz.