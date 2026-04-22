23 Nisan hastaneler, sağlık ocakları açık mı? Yarın hastaneler çalışıyor mu?

Yarın, yani 23 Nisan Perşembe günü için durum şu şekildedir:

Hastaneler ve Poliklinikler

Poliklinikler Kapalı: Devlet, üniversite ve eğitim-araştırma hastanelerinde rutin poliklinik hizmetleri yarın verilmeyecek. MHRS üzerinden 23 Nisan tarihi için randevu alınamadığı gibi, mevcut randevulu muayeneler de gerçekleştirilmeyecek.

Acil Servisler 7/24 Açık: Sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına hastanelerin acil servis bölümleri, yoğun bakım, doğumhane ve ameliyathane gibi kritik birimler tam kapasiteyle kesintisiz hizmet sunmaya devam edecek.