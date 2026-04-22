Mersin’in Anamur ilçesindeki Alaköprü Barajı’nda doluluk oranının artmasıyla, daha önce boşaltılan yerleşim alanı sular altında kaldı.

Anadolu Ajansı

Baraj doldu, eski yerleşim yeri sular altında kaldı

Mersin’in Anamur ilçesindeki Alaköprü Barajı’nda mevsim yağışlarının etkisiyle doluluk oranı yüzde 99’a ulaşırken, Akine Mahallesi’nin eski yerleşim alanı barajdan bırakılan suyla birlikte sular altında kaldı.

Su seviyesinin, mahalle camisinin şerefe kısmına yaklaştığı bölge dronla görüntülendi.

"Barajdan dolayı yeni yerleşim yerine taşındık"

Akine Mahallesi Muhtarı Süleyman Duman, Alaköprü Barajı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temini için önem taşıdığını belirtti:

"Eski mahallemiz aşağı tarafta kurulmuştu. Barajdan dolayı yeni yerleşim yerine taşındık. Devletimiz burada yeni yerleşim yeri yaptı. Okulumuz, camimiz, köy konağımız var. Devletimize teşekkür ediyorum. Tarla açma çalışmalarımız da devam ediyor. Üretime devam edeceğiz, ekonomiye katkı sunacağız."

"Hizmet vermeye devam ediyoruz"

Akine Mahallesi Camisi'nin imam hatibi Taner Şahin de mahallenin yeni yerleşkesinde yapılan camide hizmet vermeye devam ettiklerini anlattı.
