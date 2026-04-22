  • KPSS 2026 başvuru tarihleri: KPSS Lisans-Önlisans-Ortaöğretim başvuruları ne zaman alınacak?

KPSS 2026 başvuru tarihleri: KPSS Lisans-Önlisans-Ortaöğretim başvuruları ne zaman alınacak?

2026 yılında kamu personeli olma hedefiyle hazırlanan adaylar için beklenen takvim ÖSYM tarafından netleştirildi. Peki KPSS Lisans-Önlisans-Ortaöğretim başvuruları ne zaman alınacak? KPSS 2026 başvuru tarihleri

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

KPSS 2026 başvuru tarihleri: KPSS Lisans-Önlisans-Ortaöğretim başvuruları ne zaman alınacak?

2026 yılında kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için kritik süreç netleşti. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 Sınav Takvimi ile Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise) düzeyindeki tüm KPSS oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri resmiyet kazandı.

1. KPSS Lisans (B ve A Grubu) Takvimi

Lisans mezunları için süreç Temmuz ayındaki başvurularla başlayacak.

Başvuru Tarihleri: 1 Temmuz – 13 Temmuz 2026

Genel Yetenek-Genel Kültür / Eğitim Bilimleri: 6 Eylül 2026

Alan Bilgisi (1. Gün): 12 Eylül 2026

Alan Bilgisi (2. Gün): 13 Eylül 2026

Sonuçların Açıklanması: 7 Ekim 2026

2. KPSS Ön Lisans Takvimi

İki yıllık üniversite mezunları Ekim ayında ter dökecek.

Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026

Sonuçların Açıklanması: 30 Ekim 2026

3. KPSS Ortaöğretim (Lise) Takvimi

Lise mezunu adaylar için sınav Ekim ayının sonunda gerçekleştirilecek.

Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuçların Açıklanması: 19 Kasım 2026

Adaylar İçin Kritik Hatırlatmalar

Başvuru Yeri: Başvurular sadece ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacaktır.

Kalan Süre: Bugün itibarıyla Lisans (GY-GK) sınavına tam 137 gün bulunuyor. Programınızı bu süreye göre optimize etmeniz başarınız için kritik olabilir.

Ücretler: Sınav başvuru ücretleri, Temmuz ayı başında yayımlanacak olan başvuru kılavuzuyla birlikte netleşecektir.
