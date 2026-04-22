KPSS 2026 başvuru tarihleri: KPSS Lisans-Önlisans-Ortaöğretim başvuruları ne zaman alınacak?

2026 yılında kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için kritik süreç netleşti. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 Sınav Takvimi ile Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise) düzeyindeki tüm KPSS oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri resmiyet kazandı.
1. KPSS Lisans (B ve A Grubu) Takvimi
Lisans mezunları için süreç Temmuz ayındaki başvurularla başlayacak.
Başvuru Tarihleri: 1 Temmuz – 13 Temmuz 2026
Genel Yetenek-Genel Kültür / Eğitim Bilimleri: 6 Eylül 2026
Alan Bilgisi (1. Gün): 12 Eylül 2026
Alan Bilgisi (2. Gün): 13 Eylül 2026
Sonuçların Açıklanması: 7 Ekim 2026
2. KPSS Ön Lisans Takvimi
İki yıllık üniversite mezunları Ekim ayında ter dökecek.
Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026
Sonuçların Açıklanması: 30 Ekim 2026
3. KPSS Ortaöğretim (Lise) Takvimi
Lise mezunu adaylar için sınav Ekim ayının sonunda gerçekleştirilecek.
Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026
Sonuçların Açıklanması: 19 Kasım 2026
Adaylar İçin Kritik Hatırlatmalar
Başvuru Yeri: Başvurular sadece ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacaktır.
Kalan Süre: Bugün itibarıyla Lisans (GY-GK) sınavına tam 137 gün bulunuyor. Programınızı bu süreye göre optimize etmeniz başarınız için kritik olabilir.
Ücretler: Sınav başvuru ücretleri, Temmuz ayı başında yayımlanacak olan başvuru kılavuzuyla birlikte netleşecektir.