2026 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olur mu?

2026 Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, takvimin Mayıs sonuna denk gelmesi hem ibadet hazırlığı yapanları hem de bahar tatili planlayanları harekete geçirdi. Bugün 22 Nisan 2026 Çarşamba ve bayrama yaklaşık bir ay kala tatil senaryoları netleşmeye başladı.
2026 Kurban Bayramı Takvimi
Bayram, bu yıl hafta ortasında başlayıp hafta sonuna doğru uzanan bir takvime sahip:
26 Mayıs Salı: Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün
28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün
29 Mayıs Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün
30 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün
Bayram tatili 9 gün olur mu?
Takvimin en can alıcı noktası, Arefe gününün Salı'ya denk gelmesi. Eğer hükümet tarafından "köprü gün" kararı alınırsa süreç şöyle işleyebilir:
Pazartesi (25 Mayıs): İdari izin ilan edilirse,
Salı (26 Mayıs): Arefe günü tam güne tamamlanırsa,
Tatil, 22 Mayıs Cuma mesai bitiminde başlar ve 1 Haziran Pazartesi sabahına kadar kesintisiz 9 gün sürer.
Not: Resmi karar genellikle bayrama 10-15 gün kala yapılan Kabine Toplantısı sonrasında açıklanmaktadır.
Kamu ve Banka Çalışma Düzeni
Arefe günü olan 26 Mayıs Salı günü için şu anki yasal düzenleme şöyledir:
Öğleden Önce: Bankalar, noterler, borsa, vergi daireleri ve valilikler açık olacak.
Öğleden Sonra: Tüm resmi kurumlar bayram tatiline girecek.
Hastaneler: Poliklinikler kapalı olacak ancak acil servisler bayram boyunca kesintisiz hizmet verecektir.
Öğrenciler ve Veliler İçin Kritik Hafta
Okulların kapanış tarihine yaklaşılan bu dönemde, olası bir 9 günlük tatil kararı eğitim-öğretim yılının son büyük tatili anlamına geliyor. Özellikle 19 Mayıs (Salı) tatili ile Kurban Bayramı arasındaki bir haftalık süreyi (20-22 Mayıs) kendi imkanlarıyla birleştirebilen aileler için 16 Mayıs'tan 31 Mayıs'a kadar uzanan 16 günlük dev bir tatil fırsatı da doğabilir.