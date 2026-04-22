2026 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olur mu?

Kamu ve Banka Çalışma Düzeni

Arefe günü olan 26 Mayıs Salı günü için şu anki yasal düzenleme şöyledir:

Öğleden Önce: Bankalar, noterler, borsa, vergi daireleri ve valilikler açık olacak.

Öğleden Sonra: Tüm resmi kurumlar bayram tatiline girecek.

Hastaneler: Poliklinikler kapalı olacak ancak acil servisler bayram boyunca kesintisiz hizmet verecektir.

Öğrenciler ve Veliler İçin Kritik Hafta

Okulların kapanış tarihine yaklaşılan bu dönemde, olası bir 9 günlük tatil kararı eğitim-öğretim yılının son büyük tatili anlamına geliyor. Özellikle 19 Mayıs (Salı) tatili ile Kurban Bayramı arasındaki bir haftalık süreyi (20-22 Mayıs) kendi imkanlarıyla birleştirebilen aileler için 16 Mayıs'tan 31 Mayıs'a kadar uzanan 16 günlük dev bir tatil fırsatı da doğabilir.