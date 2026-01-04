Piyasaların 2026 rotası

Beklentilerin etkisiyle portföylerde hesaplar değişiyor. Biz de yeni yılda portföy önerilerinde öne çıkan yatırım enstrümanlarını ve stratejilerini araştırdık. Ayrıca borsa, dolar, faiz, altın ve Euro/dolar paritesine dair güncel öngörüleri de detaylarıyla analiz ettik.
2025, hem küresel hem yerel tarafta parasal sıkılaşmanın gecikmeli etkilerinin fiyatlandığı, aynı zamanda jeopolitik risklerin ve ticaret gerilimlerinin piyasaların yönünü belirlediği bir yıl oldu. ABD’nin korumacılık adımları ve tarifeler üzerinden yürüyen yeni nesil ticaret çatışmaları, küresel tedarik zincirlerinde kırılganlığı artırırken özellikle gelişmekte olan ülkelerde (GoÜ) volatiliteyi yükseltti.
Türkiye özelinde ise politika normalleşmesi ve dezenflasyon sürecine ilişkin kararlı duruş, yıl boyunca finansal istikrar algısını destekleyen en belirgin politika çerçevesi oldu. 2025 yılı boyunca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kademeli faiz politikası, enflasyon görünümü ve likidite koşullarındaki değişimlere ek olarak siyasi cephedeki gelişmeler ve iç politikadaki belirsizlikler, özellikle kısa vadeli dalgalanmaları tetiklerken yatırımcıların temkinli davranmasına da neden oldu.
Kur ve enflasyon beklentileri ile siyasi gelişmelere duyarlı hareket eden yatırımcı ilgisi, piyasaların da yönünü belirleyen önemli bir unsur olarak kayıtlara geçti. Bu çerçevede 2025 yılı, ‘makroekonomik dengeleme politikalarının sermaye piyasaları üzerindeki etkilerinin belirginleştiği, geçiş niteliğinde bir yıl’ olarak değerlendiriliyor.