Toki ve Emlak Konut GYO'nun Damla Kent projesi nerede?

TOKİ ve Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Damla Kent Projesi'nde Gayrimenkul Sertifikası modeli uygulanıyor. Halka arz fiyatı 7,59 lira olarak belirlenen sertifikalar, Borsa İstanbul’da "DMLKT" işlem koduyla işlem görüyor. Dün yani 4 Ağustos'ta başlayan talep toplama süreci, 8 Ağustos'ta sona erecek.

Damla Kent projesinin halka arz olacak ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle satışa sunulacak. Yatırımcılar sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilecek ya da Borsa İstanbul'da alım-satım yaparak birikimlerini değerlendirebilecek.

DAMLA KENT PROJESİ NEREDE?

Peki, Damla Kent Projesi nerede? Emlak Konut'un sitesinde yer alan bilgilere göre proje İstanbul Başakşehir'de; Başakşehir, Bağcılar ve Esenler ilçelerinin buluşma noktasında 12 milyon 500 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek. Açıklamaya göre proje İstanbul Havalimanı'na 20 km uzaklıkta. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İbn Haldun Üniversitesi'ne yakın.



