Brent petrolün varili, Rusya – Ukrayna savaşının etkisiyle uluslararası piyasalarda 106,60 dolardan işlem görüyor.

Dün kapanışta 97,97 dolardan işlem gören Brent petrolün varili, bugün saat 19.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 8,8 artışla 106,60 dolara yükseldi. Böylece, Brent petrolde temmuz 2014’ten beriki en yüksek seviye görüldü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 99,86 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya – Ukrayna savaşıyla artan jeopolitik riskler ve iki ülke arasında dün yapılan müzakerelerde ateşkese dair istenilen sonucun çıkmaması etkili oldu. Ayrıca, batı ülkelerinin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları ve Rusya’dan gelecek olası karşı yaptırımların arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri de fiyatları yükseltti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun nisan ayına yönelik üretim politikasını belirleyeceği yarınki toplantısı öncesi piyasalarda oluşan belirsizlik de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Uzmanlar, hedeflenen üretim kotalarına ulaşamayan OPEC+ ülkelerinin artan petrol fiyatları ve Ukrayna gerilimi karşısında üretim artışı yapabileceğini tahmin ediyor.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansına üye 31 ülke, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarına tedarik sıkıntısı yaşanmayacağına yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervlerinden 60 milyon varil petrolü kullanıma açma konusunda anlaştı.