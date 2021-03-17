Bundan 65 yıl önce Almanya’da kurulan ve enerji dağıtım, bina otomasyonu, kablo yönetimi ve enerji verimliliği alanlarında faaliyet gösteren Hager Group, Türkiye’de orta vadede üretim planlıyor.

Şirket üretim için enerji verimliliği ve enerji kontrol çözümleri alanına odaklandı. Almanya’da 1955 yılında kurulan ve dünya genelinde 25 tesise sahip olan Hager Group, Türkiye’de hedeflerini büyüttü.

Pazara 2010 yılında Berker şirketini satın alarak giren Hager Group, yine bir satın alma yoluyla Türkiye’de üretim yapmayı planlıyor.

Enerji verimliliği ve enerji kontrol çözümleri alanında fırsatlara bakan grup, bu alanda iki şirketle görüşmeler yürütüyor.

Enerji dağıtım, bina otomasyonu, kablo yönetimi ve enerji verimliliği alanlarında faaliyet gösteren Hager Group, orta vadede planladığı bu satın alma ile Türkiye’de gücünü katlayacak.

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