İstihdam birincisi Manisa’dan çıktı

Kasım 19, 2019 0 Yorum 74 Okunma
İstihdam birincisi Manisa’dan çıktı

Manisa’da kurulu Elba Döküm Sanayi, 2018 yılında Anadolu 500 listesinde istihdamını en çok artıran şirket oldu.

2017 yılında 468 kişiye istihdam sağlayan şirket, 2018 yılında yeni yatırımları sayesinde çalışan sayısını yüzde 82,7 oranında artırarak 855 kişiye çıkardı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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