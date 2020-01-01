Yeni yatırımın çoğu ‘yenilenebilir’ olacak
2019’da Türkiye enerji sektörünün kurulu gücü 2 bin 700 MW artışla 91 bin 270 MW’a ulaştı.
2 bin 700 MW yatırımın santral teknolojilerine ve maliyetlerine göre dağılımı dikkate alındığında; termik 986 MW/1,2 milyar dolar, güneş 831 MW/660 milyon dolar, rüzgar 550 MW/440 milyon dolar, jeotermal 232 MW/350 milyon dolar olmak üzere toplam yatırım bedeli 3,2 milyar dolar civarında.
Bu yatırım tutarının 2 milyar dolarlık kısmının 2019 yılında gerçekleştiği ifade ediliyor. Yürürlükte olan lisanslar ve inşaatı devam tesisler ele alındığında, 2020’de kurulu güçte yaklaşık yüzde 2 artışla 93 bin MW’a ulaşılması bekleniyor.
Önümüzdeki yıl beklenen bin 500-2 bin MW’lık kurulu güç artışının yüzde 80 gibi büyük bir oranı ise yenilenebilir kaynaklar vasıtasıyla gerçekleşecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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