Makro ekonomi ve Türkiye ekonomisinde uzman isimler, bu panelde gelecek senaryolarını tartışacak. Bilkent Üniversitesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Prof. Dr. Max Gillman, HSBC Global Başekonomisti Janet Henry ve Yunanistan Eski Maliye Bakanı & Akademisyen Yanis Varoufakis panelde konuşmacı olarak yer alan isimler olacak.

HSBC Global Baş Ekonomisti Janet Henry, Ağustos 2015’te HSBC’nin Global Baş Ekonomisti olarak atanmış olup, küresel çapta HSBC’nin tüm ekonomik tahminlerinden ve tematik ekonomik araştırma sonuçlarından sorumlu. Araştırmalarının çoğunluğun odağında; yerel enflasyonun küresel belirleyicileri de dahil olmak üzere küreselleşme ve küresel mali kriz sonrası çağın politik ve ekonomik zorlukları, özellikle de emek piyasasının bozulması ve büyük gelişmiş ekonomilerde gelir ve servet eşitsizliğinin etkileri bulunuyor. COVID-19 salgınından bu yana çalışmalarının odağında; iş gücü piyasası etkileri, değişen enflasyon dinamikleri ve benzeri̇ görülmemi̇ş durgunluk ve toparlanma dönemi̇ni̇n politika güçlükleri yer alıyor.

Missouri Üniversitesi F. A. Hayek iktisat Tarihi Profesörü Prof. Max Gillman, ayrıca şu anda Budapeşte Corvinus Üniversitesi'nde ve Çek Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Araştırma Üniversitesi'nde araştırma alanında yarı zamanlı pozisyonlarda bulunuyor. Daha önce sekiz yıl boyunca Birleşik Krallık'taki Cardiff Business School'da profesör olarak görev yaptı ve önceki yedi yıl boyunca Budapeşte'deki Orta Avrupa Üniversitesi'nde (CEU) profesör olarak çalıştı. Parasal ekonomi ve makroekonomi dersleri vererek ekonomi dergilerinde 45 araştırma makalesi yayınladı. Bu akademik araştırma enflasyon, faiz oranları, para politikası, kamu maliyesi, petrol fiyatları, ekonomik büyüme ve beşeri sermaye yoluyla kalkınma konularına odaklanıyor. Gillman’ın ayrıca, makroekonomi ve enflasyon üzerine dört ekonomi kitabı yayınladı ve şu anda Ekonomik Modelleme akademik dergisinde yardımcı editör olarak görev yapıyor.

Bilkent Üniversitesi, İktisat Bölümü Merkez Bankacılığı ve Finansal Piyasalar Profesörü Pr. Dr. Ali Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) ekonomist ve yönetici görevlerinde bulunduktan sonra 2008-2012 yılları arasında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürü, 2012-2019 döneminde baş ekonomist olarak görev yaptı. Bu dönemde Türkiye’de para politikası ve makro ihtiyati politikaların analiz, tasarım ve uygulama, iletişim ve karar alma süreçlerinin kurumsallaşmasında önemli rol oynadı. 2020 yılından bu yana Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde Merkez Bankacılığı ve Finansal Piyasalar alanında profesör olarak görev yapıyor ve parasal iktisat, Türkiye ekonomisi, finansal piyasalar ve uluslararası iktisat üzerine dersler veriyor.

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Son katılım tarihi: 15 Nisan 2024