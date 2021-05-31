Portföy yönetimi sektörü, son yıllarda büyüme ivmesini oldukça artırdı. 2019’da sektör şirketleri tarafından yönetilen portföy büyüklüğü 284 milyar TL seviyesindeyken, 2020’de yatırımcıların yeni gözdesi olan yatırım fonlarındaki artışın etkisiyle yüzde 28 yükselişle 365 milyar TL’yi, 2021’nin dört ayı itibarıyla 412 milyar TL’yi aştı. Mevduat faizlerinin düştüğü son yıllarda, yatırımcıların alternatif yatırım aracı arayışlarına yönelmesiyle yatırım ve emeklilik fonları yüksek getiriler sağladı.

Ekonomist Dergisi olarak biz de sektöre ilişkin son gelişmeleri konuşmak için sektörün önde gelen beş portföy yönetim şirketinin üst düzey yöneticileriyle, online yuvarlak masa toplantısı

düzenledik.

Moderatörlüğünü Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz’ın yaptığı ‘Portföy Yönetim Şirketleri 2021 Vizyon Toplantısı’na; Ak Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ertunç Tümen, HSBC Portföy Genel Müdürü Nilgün Şimşek, QNB Finansportföy Genel Müdürü Egemen Erden, TEB Portföy Genel Müdürü Yağız Oral, Yapı Kredi Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ümit Ersamut katıldı.

Sektörün önde gelen isimleri; Ekonomist’e özel gerçekleşen bu buluşmada; sektörle ilgili önemli bilgiler aktardı. Sektör verileri, yeni dönem iş planları, düzenleyici otoritelerden beklentiler konuşuldu. Sektörün yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu düşünen sektör oyuncularının regülatörden en önemli beklentileri; açık diyalog, yatırımcının korunması, yastık altı birikimlerin sisteme kazandırılması, sürdürülebilirlik temasının pratikte de sahiplenilmesiyle çevre, sosyal ve yönetişim başlıklarına öncelik verilmesi.