30 ülkedeki 80 bin çalışanıyla geniş bir küresel ağa sahip Sompo, Türkiye pazarına 2010’da Fiba Sigorta’yı satın alarak girdi. 2019’da şirketin tüm hisseleri Sompo International Holdings Ltd.’ye devroldu.

Sompo Sigorta Bireysel Teknik ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, “Sermayedarımızın desteği ve bilgi birikimimizle başarı grafiğimizi yükseltiyoruz” diyor.

2019’da 3,3 milyar TL prim üretimiyle beşinci sıraya yükseldikleri bilgisini veren Ortaç, 2020’yi kârlı bitireceklerini öngörüyor.

Şenol Ortaç ile Sompo’nun finansallarını değerlendirdik, ürün ve hedeflerini konuştuk.

YÜZDE 6,1’LİK PAZAR PAYI

2010’da prim üretimimiz 318,6 milyon TL, öz kaynaklarımız 118,1 milyon TL, aktif büyüklüğümüz 396 milyon TL idi. 2019’da aktif büyüklüğümüz 5,2 milyar TL’ye, öz kaynaklarımız 1,6 milyar TL’ye ulaştı.

3 milyar 363 milyon TL prim üretimiyle ve yüzde 6,1 pazar payıyla sektörde beşinci sıraya yükseldik. 2019’u 202 milyon TL teknik kârla bu kategoride dördüncü tamamladık.

2019’da trafik sigortasında ikinci, kaskoda dördüncü sırada yer alarak 2018’e göre birer basamak ilerlerken, acente kanalında beşinciliği koruduk.

“2021 ZORLU GEÇECEK”

Eylül itibarıyla hayat dışı şirketlerin prim üretimi 48 milyar TL oldu. Biz, yüzde 5 artışla 2,5 milyar TL prim üretimine ulaştık.

Sektörün poliçe adedi 91 milyon 762 binken bunun yüzde 7,2’sini poliçelerimiz oluşturdu. 317 milyon TL veri sonrası kârla üç basamak yükselerek ikinci sıraya çıktık. Acente sayımız 2 bin 500’ü aştı.

Sermayedarımız, krizde daha başarılı sonuçlar aldığımıza inandığı için 2020 üretim ve kârlılık hedeflerini planladığımızdan ve ülke büyümesinden daha yükseklerde tutuyor. 2020’yi kârlı şekilde bitireceğiz. 2021, üretim ve kârlılıkta özellikle oto sigortaları açısından zor geçecek.

“MOTORDA ZİRVEDEYİZ”

Nakliyat, yangın ve doğal afetler, finansal kayıplar gibi hayat dışı tüm branşlarda faaliyet gösteriyoruz. Mini Kasko, Dijital Güvenlik Sigortası, İklim Sigortası gibi ürünleri hizmete sunduk. Prim üretiminde yüzde 51 ile ilk sıradaki motorda zirveye yerleştik.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ürünümüze Covid-19 dâhil tüm salgın hastalıkları dâhil ettik. TSS’de politikamız; müşterilerimizin sağlık, tedavi ve muayene işlemlerini anlaşmalı özel hastanelerde fark ödemeden, uygun fiyatlarla güvence altına alınmasını sağlıyor.