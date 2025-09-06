AKLease’e FMO’dan 40 milyon Euro yeni kredi

AKLease, Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) ile yeni bir finansman anlaşmasına imza attı. Toplam 40 milyon avro tutarındaki ve 5 yıl vadeli bu kaynak; enerji verimliliği, güneş ve rüzgar enerjisi uygulamaları gibi yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanına yönlendirilecek.

“Uluslararası iş birlikleriyle sürdürülebilir büyümeyi destekliyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AKLease Genel Müdürü Eser Okyay, şunları söyledi: “Uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğumuz iş birlikleri, fonlama kabiliyetimizi artırırken ülkemizdeki şirketlerin yatırımlarını daha güvenli ve öngörülebilir şekilde yönetmesine de imkân tanıyor. Bu doğrultuda FMO ile imzaladığımız yeni anlaşma kapsamında sağladığımız kaynak ile müşterilerimizin yenilenebilir enerji projelerine uzun vadeli finansman sağlarken, sektörümüzde ve ülkemizde sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşmasına da destek oluyoruz. Bugün attığımız her adımın hem ekonomik değer hem de çevresel etki açısından uzun soluklu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz.”

“AKLease ile uzun soluklu iş birliğimizi yeni bir anlaşmayla sürdürmekten gurur duyuyoruz”

İş birliği ile ilgili açıklamada bulunan FMO Finansal Kurumlar Direktörü Juan Jose Dada Ortiz ise; “AKLease ile uzun soluklu iş birliğimizi 40 milyon euro değerinde bu yeşil kredi aracılığıyla sürdürmekten gurur duyuyoruz. Bu destek, AKLease’in 2030 yılına kadar tamamen sürdürülebilirlik temalı leasinge geçiş yönündeki cesur hedefini güçlendiriyor. Yatırımımız, kapsayıcı ve yeşil büyümeyi teşvik etme misyonumuzla uyumlu olduğu gibi AKLease’in yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği çözümlerine ülke genelinde erişimi genişletmesine de imkân tanıyor” şeklinde konuştu.

