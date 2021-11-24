Adalet Bakanı Gül, ihtisas mahkemelerine ve uzmanlaşmaya önem verdiklerini ifade ederek, “Yakın süreçte büyükşehirlerimizden başlayarak finans mahkemeleri kuracağız. Sendika ihtisas mahkemelerini de yakın zamanda hayata geçirmiş olacağız.” dedi.

Bakan Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunum yaptı.

İhtisas mahkemelerine ve uzmanlaşmaya önem verdiklerini kaydeden Gül, “Yakın süreçte İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimizden başlayarak finans mahkemeleri kuracağız. Yine sendika uyuşmazlıkları için de sendika ihtisas mahkemelerini yakın zamanda hayata geçirmiş olacağız.” dedi.

Adalet teşkilatına yeni personel alımının planlandığını söyleyen Gül, 2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alınacağını bildirdi.

FETÖ’nün darbe girişimine de değinen Gül, yargının darbe girişiminin hesabını ilk geceden itibaren suç üstü yaparak Türk milleti adına sorduğunu söyledi.

“Darbe teşebbüsünün içinde, ardında, yanında yöresinde kim varsa yargı önünde hesap vermiştir, verecektir.” diyen Gül, darbecilerden millet adına hesap soran bağımsız ve tarafsız Türk yargısının, demokrasinin başlıca güvencelerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.