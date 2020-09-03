Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 16.00’da yatırımcı, ekonomist ve analistlerle “Yatırımcı Toplantısı” gerçekleştirecek.
Merkez Bankası 22 Temmuz 2016 tarihinde kamuoyuna yaptığı duyuru ile yatırımcı, ekonomist ve analistlerle teknik içerikli görüşmeler yapmaya başladı.
Merkez Bankası, bu toplantılarda katılımcıların genel makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar, bankacılık gibi çeşitli konularda teknik içerikli sorularını cevaplıyor.
Ancak Haziran ayındaki toplantı pandemi nedeniyle iptal edilmiş, Temmuz toplantısı ise sanal ortamda gerçekleştirilmişti.
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