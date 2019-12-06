Vergi tahsilatı ve haksız rekabet
Geçen hafta, Hazine ve Maliye Bakanlığı, özel bankalarla yapılan vergi tahsilat protokolünü iptal edeceğini açıkladı.
Yılbaşından itibaren şirketler ve kişiler, vergi ödemelerini sadece kamu bankaları ve katılım bankaları üzerinden yapabilecek.
İtiraf edelim ki, geçen hafta bu bilgi bize ulaşmıştı. Fakat pek olasılık tanımadığımız gibi sorduğumuz birkaç kaynağımız da “Yok artık” yanıtını vermişti.
Böyle olunca da bu sayfalarda özel bankaların dışlanma hazırlığına ilişkin çalışmaya yer vermemiştik. Ama yanıldık ve bu karara ilişkin açıklama hafta içinde yapıldı.
Özel bankalardan henüz bir tepki yok. Kamu bankalarının yanı sıra katılım bankalarının vergi tahsilatına devam edecek olması, ayrı bir soru işareti olarak kaldı.
Fakat, edindiğimiz bilgiye göre hazırlık yapılıyor ve katılım bankaları da yılbaşından sonra vergi tahsilatı yapamayacak.
Bankacılık sektöründen emekli bir yönetici, yapılan düzenleme için, “1990’lardaki haksız rekabet dönemine dönüyoruz.
İnsan üzülüyor” değerlendirmesini yapıyor. Yeni düzenlemeyle kamu bankaları ne kazanacak? Bir bankacı, “Doğal olarak kamu bankalarında hesabı olmayan, vergi ödemeleri için hesap açmak durumunda kalacak” diyor.
Sektörden yeni ayrılan, emekli bir bankacı da şu değerlendirmeyi paylaştı: “Aslında vergi ödemelerinin bankalara pek de bir avantaj, getiri sağladığı söylenemez.
Fakat, bu tür düzenlemeler, kamu bankalarının gözetildiğine dair kararlar, zaten ürkek olan yabancı sermayeyi daha da rahatsız edecektir.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?