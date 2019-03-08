Yıldız’dan yeni satış, Doğuş’ta imza beklentisi
Bankacılık sektörü, geçen yılın şubat ayından bu yana ‘yeniden yapılandırma’ anlaşmaları için ter döküyor.
Bu süreçte özellikle iki büyük holding olan Yıldız Holding ve Doğuş Grubu’ndaki yapılandırma çalışmalarının diğerlerinden daha fazla öne çıktığını söyleyebiliriz.
Yıldız Holding’in 6,5 milyar dolarlık borçlarının yeniden yapılandırmasını içeren anlaşmaya mayıs ayı sonunda imza atıldı.
Grup, imzaların ardından borçları azaltacak varlık satışlarına girişti. İstanbul’daki çok sayıda gayrimenkulün elden çıkarıldığı bilgisine ulaşılırken, elde edilen nakit tutara ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.
Bir süre önce Ekonomist’te yer verdiğimiz ve grubun başkanı Murat Ülker’in ağzından duyurduğumuz “2 milyar dolarlık varlık satışı” haberi kısmen realize oldu.
Yıldız Holding, 2008’de satın aldığı Godiva markasının Japonya ve Uzakdoğu’daki üç ülkeyi kapsayan haklarının yanı sıra Belçika’daki fabrikasının satışına imza attı.
Rakam ilan edilmedi. Grubun Başkanı Murat Ülker, rakamı soran yayın yönetmenimiz Talat Yeşiloğlu’na, “Satın almayı yapan MBK Partners rakam açıklanmasını istemiyor, dolayısıyla biz de açıklayamıyoruz” dedi.
Edindiğimiz bilgilere göre, satış tutarı, 11 yıl önceki satın almanın 1,5 katını buldu. Türkçesi, 1,3 milyar dolara yakın bir rakam ortayı çıkıyor.
Bu satış açıklaması kreditör bankaları rahatlattı. Bir bankacı, “Finansör banka yöneticilerinin rahat bir nefes aldıklarını söyleyebiliriz. Yıldız’ın borçları azalacak ve yeni anlaşmalar için moral bulacaklar” diyor. Tabii, bu satışla yetinilmeyeceğini buradan aktaralım.
Gayrimenkullerin yanı sıra Pendik ve Göcek’teki marinalar için de pazarlıklar yürütülüyor. Kümaş için de pazarlıklar var. Yeni bilgiler edindikçe sizlere aktaracağız.
Gelelim Doğuş Grubu’na… Borçlarını yeniden yapılandırma masasında İDO var. Ama gözler Doğuş Holding’in 2,3 milyar Euro’luk yeniden yapılandırma sözleşmesinde imzaların ne zaman tamamlanacağında.
Çünkü, daha önce 15 Şubat’ta atılması beklenen imzalar yetişmedi ve yeni imza tarihi için 28 Şubat verildi. Lakin, edindiğimiz bilgilere göre, İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi’nin yanı sıra Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank’ın liderlik ettiği anlaşmada, hukuki belgelerin onaylanma süreci henüz bitmedi.
Bir bankacı, sürecin uzamasına ilişkin olarak, “İmzalar tam bitmedi. Koşullarında mutabık olunmayan bir şey yok. Bankaların yönetim kurulu süreçlerindeki zamanlamalardan kaynaklanan bir gecikme” değerlendirmesinde bulundu.
Tabii, imza sürecinin uzaması, yeni piyasa dedikoduları da yaratmadı değil. Örneğin, Doğuş Holding’in 1 Mart 2019 tarihli 350 milyon TL’lik bono itfasını yapmayacağı söylentisi piyasaya sokuldu.
Fakat söylentinin aslı astarının olmadığı cuma günü KAP’a (Kamuoyunu Aydınlatma Platformu) yapılan açıklamayla kanıtlandı.
Çünkü, grup, söz konusu ana para ve kupon ödemesini yaptığını ilan etti.
Peki, imzalar ne zaman atılacak? Bankacılardan edindiğimiz bilgiler, “eli kulağında” şeklinde…
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