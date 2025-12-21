Sivas’tan Nazilli’ye 8 saatlik rekor uçuş: Değerleri 50 bin TL

"En gurur duyduğum an, Sivas'tan salınan iki güvercinim 8 saat 25 dakikalık uçuşun ardından aynı saniyede yuvalarına dönmüştü. Burada Türkiye üçüncüsü olmuştum. O iki kuşun yan yana inişini görmem, hayatımın en büyük anılarından biridir. Onların sevgisi benim hayatıma huzur katıyor. Bu iş para işi değil. Kuşçuluk bambaşka bir dünya. Onlarla yaşamak insanı hem dinlendiriyor hem de hayata bağlıyor."