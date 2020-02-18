Konut fiyat endeksi Aralık'ta arttı - Ekonomist

Konut fiyat endeksi Aralık’ta arttı
Konut Fiyat Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41 oranında artarak 118,75 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) , 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41 oranında artarak 118,75 seviyesinde gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,92 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,71oranında azaldı.
Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,26, 1,43 ve 1,59 oranlarında arttı. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul,Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 3,70, 10,13 ve 10,26 oranlarında artış kaydetti.
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