Otel, AVM ve kamu kurumlarında gıda israfı had safhalara ulaşmış durumda. Hem özel sektör hem kamuda başlatılan gıda israfı seferberliği ile 15 milyar TL değerinde gıdanın çöpe atılmaktan kurtarılması planlanıyor.

Küresel kaynakların verimli kullanılmasına ilişkin çalışmalar giderek hızlanıyor. Zira ülkemizde ve dünyada otel, AVM ve kamu kurumlarının yemek hanelerinde milyarlarca TL’lik gıda çöpe gidiyor.

Türkiye genelinde şehir otellerinden kıyı otellerine kadar 5 bin civarında otel bulunurken, bunların 705’i yerli-yabancı zincirler tarafından işletilen beş yıldızlı otellerden oluşuyor.

AVM ve kamu kurumları da bunlara eklenince israf edilen gıda miktarının boyutu büyüyor. Uzmanlara göre, ülkemizde otel, AVM ve kamu kurumlarında gıdanın çöpe gitmesinin önlenmesi halinde yaklaşık 15 milyar TL’lik bir israfı ortadan kaldırmak mümkün.

Ekonomist dergisi olarak gıda israfına yönelik yapılan çalışmaları araştırdık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın