Lezita, Kahramanmaraş’ta yatırım maliyeti yaklaşık 1.35 milyar TL olan yeni yatırım yapacağını duyurdu.

Lezita, Kahramanmaraş’ta yeni bir yatırım yapacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1,35 milyar TL’lik yatırım yapılacak olan Lezita Kahramanmaraş Üretim Tesisi’nin temelinin 2022 yılının ilk çeyreğinde atılması planlanıyor.

Lezita Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu yatırım hakkında şu bilgileri verdi: Tam kapasite ile çalışan İzmir tesisimize ek olarak şimdi Kahramanmaraş’ta 200 bin m2’lik alanda et entegre üretim tesisi yatırımımızı hayata geçiriyoruz.

Tesisimiz ilk aşamada 150 bin ton/yıl piliç eti, 35 bin ton/yıl ileri işlenmiş üretim kapasitesi ile üretim yapacak.

İkinci aşama yatırımlar ile toplamda 300 bin ton/yıl piliç eti, 75 bin ton/yıl işlenmiş üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyoruz.

Kahramanmaraş’ta et entegre üretim tesisine ek olarak aynı bölgede 90 bin m2’lik alanda Broiler yem fabrikası ve 80 bin m2’lik alanda Kuluçkahane tesisini hizmete alacağız.