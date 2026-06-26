Malatya'da dut pekmezi sezonu: Kilosu 500 TL

Üretilen pekmezin bir bölümü kış aylarında tüketilmek üzere ayrılırken, önemli bir kısmı ise satışa sunularak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Yeşilyurt'a bağlı Kuyulu Mahallesi'nde yaşayan Osman ve Hatice Aslan çifti, bu yıl kayısıda yaşanan lokal verim kaybı nedeniyle dut pekmezi üretimine ağırlık verdi.