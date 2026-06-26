Edirne'de buğday hasadı başladı: Çiftçinin yüzü yağışlarla güldü

Karakuş, "Kadınlar çalışkan oluyor bir defa, önce onu söyleyeyim. Kadınlar çalışıyor. Gerçi şimdi artık birçok işimizi makineler yapıyor ama yine de kadınlarımız çalışıyor. Ben tarlayla uğraşmayı, toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Üretmeyi çok seviyorum. Bu işin içinde olmak bana mutluluk veriyor. Emek verdiğimiz ürünlerin karşılığını almak da ayrı bir güzellik. Bu sene de çok güzel verim alacağımızı düşünüyorum. Hamdolsun her şey yolunda gidiyor. Bizim çiftçiler tarım arazilerini lütfen satmasınlar. Ev almak, daire almak için tarlalarını vermesinler. Tarla her zaman önümüze bakar, bizi doyurur. Ama daireler, dükkânlar bize bakmaz. Onun için çok rica ediyorum, tarla ve arazilerini satmasınlar. Üretim yapılsın. Üretim devam etsin, benim en büyük isteğim bu" ifadelerini kullandı.