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Çocukları için arıcı oldu: 200 kovanla organik bal üretiyor

Adıyaman'dan eşinin görevi nedeniyle Diyarbakır'a taşınan yüksek ziraat mühendisi Rahime Yıldırım Kurtoğlu, çocuklarının doğal bal tüketmesini sağlamak amacıyla Çüngüş ilçesinde arıcılığa başladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çocukları için arıcı oldu: 200 kovanla organik bal üretiyor

Eşinin görevi dolayısıyla Diyarbakır'a taşınan Adıyamanlı yüksek ziraat mühendisi Rahime Yıldırım Kurtoğlu, çocuklarının doğal bal tüketebilmesi için arıcı oldu.

1 Lisans eğitimini Tarla Bitkileri bölümünde yaptı

Lisans eğitimini Tarla Bitkileri bölümünde yaptı

Lisans eğitimini Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde tamamlayan Kurtoğlu, Ankara Üniversitesinde aynı alanda yüksek lisans yaptı.

2 Diyarbakır'a taşındı

Diyarbakır'a taşındı

Eşinin tayini nedeniyle 2025 yılının sonunda Çüngüş'e yerleşen 2 çocuk annesi genç kadın, ilçenin Fırat Nehri'nden beslenen zengin florasına sahip yaylalarına ve doğasına hayran kaldı.

3 Kızlarına doğal bal yedirmek için arıcılık yapmaya karar verdi

Kızlarına doğal bal yedirmek için arıcılık yapmaya karar verdi

İlçenin bu potansiyelini değerlendirerek kızlarına doğal bal yedirmek için arıcılık yapmaya karar veren Kurtoğlu, çiftçi babasının desteği ve aldığı eğitimle 200 kovanla üretime başlamak için kolları sıvadı.

4 200 kovanla üretime başladı

200 kovanla üretime başladı

Aldığı 200 kovanı ilçe kırsalına iklim koşullarını ve çevre faktörlerini de düşünerek planlı ve hassas bir şekilde konuşlandıran Kurtoğlu, üretime başladı.

5 Günün ilk ışıklarıyla birlikte mesaisi başlıyor

Günün ilk ışıklarıyla birlikte mesaisi başlıyor

Günün ilk ışıklarıyla kovanlarının başına giderek arılarıyla ilgilenen Kurtoğlu, ardından evine dönerek 2 kızını okula hazırlıyor.

6 Çocukluğundan beri tarımsal faaliyetlere aşina

Çocukluğundan beri tarımsal faaliyetlere aşina

Çocuklarını okula gönderdikten sonra gününü kovanların başında geçiren Kurtoğlu, AA muhabirine, ailesinin çiftçi olmasından dolayı çocukluğundan beri tarımsal faaliyetlere aşina olduğunu, bu nedenle ziraat mühendisliği eğitimi aldığını söyledi.

7 Yüksek lisans eğitimi de aldı

Yüksek lisans eğitimi de aldı

Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra 2013 yılında evlendiğini, aynı yıl yüksek lisansa başladığını anlatan Kurtoğlu, 10 yıl önce kızlarından Ada'yı, 5 yıl önce de Asya'yı kucağına aldığını belirtti.

8 Kızlarının desteğiyle çalışma hayatına geri döndü

Kızlarının desteğiyle çalışma hayatına geri döndü

Kurtoğlu, önceliği çocuklarına verdiğini, bu nedenle çalışmayı tercih etmediğini ifade ederek, eşinin tayini Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine çıkınca kızlarının da desteğiyle fikrinin değiştiğini söyledi.

9 "Organik bal üretiyorum"

"Organik bal üretiyorum"

Çüngüş'ün doğasına hayran kaldığını anlatan Kurtoğlu, "Çüngüş'te bahçecilik yapılıyor. Neredeyse kimyasal ilaç hiç kullanılmıyor. Onun için havası ve doğası çok temiz. Arılar için bulunmaz, eşsiz bir yer. Arıcılıkla ilgili geçen yılın eylül ayında araştırmalara başladık ve bu yıl şubat ayında da kovanlarımızı alıp, tesisimizi kurduk. 200 kovanla üretime başladık. Her şey çok güzel gidiyor. Organik bal üretiyorum, hijyene çok dikkat ediyorum. Bir mühendis olarak da arılarım için gerekli olan tüm şartları matematiksel ve fiziksel olarak sağladım. Amacım başta kızlarım olmak üzere herkes için sağlıklı, temiz ve organik bal üretmek." dedi.

10 Klasik yöntemler yerine modern teknikler uyguluyor

Klasik yöntemler yerine modern teknikler uyguluyor

Kurtoğlu, kovanları görenlerin şaşkınlık yaşadığını dile getirerek, arıcılıkta klasik yöntemler yerine daha modern teknikler uyguladıklarını belirtti.

11 Kovanların yerleşim planını arıların gün ışığından faydalanacak şekilde belirledi

Kovanların yerleşim planını arıların gün ışığından faydalanacak şekilde belirledi

Sehpa yöntemiyle kovanları yüksekte tuttuğunu, böylece arıları nem ve mantar gibi hastalıklardan koruduğunu anlatan Kurtoğlu, kovanların yerleşim planını da arıların gün ışığından en iyi şekilde faydalanacakları şekilde belirlediğini kaydetti.

12 "Bu işleri zevkle yapıyorum ve mutluyum"

"Bu işleri zevkle yapıyorum ve mutluyum"

Kurtoğlu, "Sabah 04.00'te arılığıma geliyor, arılarımın yani diğer çocuklarımın bakımını yapıyorum. 07.30'da arılıktaki işlerimi bitirince kızlarım için eve gidiyorum, onlara vakit ayırıyorum. Kahvaltılarını verdikten sonra onları okula gönderiyorum. 

Sonra tekrar arılığıma gelip, işlerimi yapıyorum. Buranın temizliğine çok dikkat ediyorum. Bu işleri zevkle yapıyorum ve mutluyum. Arılıkta geçen zamanımı ve çalışmalarımı kayıt altına alarak sosyal medya hesabımdan girişimci olmak isteyen kadınlarla paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.
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