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Simit fiyatları mahkemelik oldu

Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası simit fiyatlarında değişikliğin Ticaret Bakanlığı onayıyla yapılmasını içeren yönetmeliğe itiraz etti. Oda yetkilileri Danıştay'a yürütmenin durdurulması için dava açtı.

08 Mayıs 2024 | 14:47
Simit fiyatları mahkemelik oldu

Simit fiyatına bakanlık onayı Danıştay'a taşındı.

Geçtiğimiz Mart ayında yapılan düzenlemeyle, simit fiyatlarında değişikliklerin Ticaret Bakanlığı'nın oluru ile yapılmasının önü açıldı.

NTV'de yer alan habere göre Esnaf Odası, Bakanlık tarafından belirlenen simit fiyatlarının, maliyetin altında kaldığını öne sürerek duruma itiraz etti.

Danıştay'a yürütmenin durdurulması için dava açıldı. Başvuruda, kanuna ek olarak çıkartılan yönetmeliğin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz ocak ayında Ankara simidinin fiyatı 15 liraya yükseltilmiş sonrasındaysa zam iptal edilerek simit 10 liradan satışa devam edilmişti.

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