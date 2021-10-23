Girişimci Seren Ergüder, sağlıklı ürünlere merakını işe dönüştürdü. Seren’in Doğal Dünyası markasını kuran girişimci, yeni distribütörlük anlaşmasının da etkisiyle 2022 sonuna kadar bin satış noktasına ulaşmayı hedefliyor.

KOBİ Girişim Ekim 2021 tarihli sayıdan

20 yıllık kurumsal hayatı bırakıp eşiyle birlikte 2018’de İstanbul’dan Bodrum’a taşınan Seren Ergüder, girişimci ruhunun peşinden gidip Seren’in Doğal Dünyası markasını kurdu. İşten ayrıldıktan sonra mutfakta daha fazla vakit geçirmeye başlayan Ergüder, yeni, lezzetli ve farklı tatlar yaratma çabasına girdi.

Bu ürünleri markalaştırmaya karar veren Ergüder, yoğun çalışma hayatı sonrası ideallerini gerçekleştirmek adına Bodrum’da 2019’da gıda atölyesini açarak Seren’in Doğal Dünyası markasının temelini attı.

Seren’in Doğal Dünyası, günümüz insanının değişen hayat tarzına ve sağlıklı beslenme ihtiyacına hizmet etmeye çalışıyor. Seren Egüder, “Sağlıklı ürünlerin de çok lezzetli olabileceğini tüm tüketicilere göstermeye çalışıyoruz. İşlenmiş katkılı koruyuculu gıdaların zararlarını anlatmaya çalışıyoruz.

Ayrıca piyasadakilerden farklı tatlar yaratmak için özel reçeteler hazırlıyoruz. Sağlıklı beslenmenin güzelliklerini yansıtmaya çalışıyoruz” diyor. Üretim kapasiteni bu sene yaptığı yatırımlarla artıran marka, hem kapasite hem de satış noktalarını artırmaya yönelik yatırımlar yapmaya da devam ediyor.

Markanın üretim kapasitesi aylık ezmelerde 30 bin-40 bin kavanoz civarı. Paketli atıştırmalıklarda da 20 bin-30 bin paket civarına ulaşıyor.

YURTDIŞINA AÇILDI

Marka pandemi döneminde büyümesine hız verdi. Marka, yeni yapılan bir distiribütörlük anlaşması ile 2022 sonuna kadar bin satış noktasına ulaşmayı hedefliyor.

Pandemi sürecinin çoğu kişiye sağlıklı ve doğal beslenmeyi öğrettiğine dikkat çeken Ergüder sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Doğal beslenmenin öne çıktığı bu süreç bizim için yükselişe geçtiğimiz bir dönem oldu.

Online alışverişlere talep artınca da web sitemiz üzerinden satışlarımız çoğaldı. Hem satışlarımız, hem markamızın bilinirliği hem de şirket olarak yükseldiğimiz bir dönem oldu.”

Marka 2021’de yurtdışına adım attı. İlk ihracat 2021 Mart ayında Libya’ya yapıldı. Libya’dan sonra hedef İngiltere, Almanya gibi ülkelere ihracat yapmak olacak. Markayı tüm dünyaya tanıtabilmeyi hedefleyen girişmici, şu an için öncelikle iç pazarda taleplere yetişerek ihracat ağımızı genişletmek istiyor.

YENİ ÜRÜNLER GELİYOR

Fıstık ezmesi, tahinli kurabiye, tohumlu kraker gibi sağlıklı atıştırmalıklar üreten marka yakında yeni ürünler çıkartmaya hazırlanıyor. Rafine şeker, glüten, hayvansal gıda ve trans yağ içermeyen ürünler geliştiren şirket, yakında fındık ve badem ezmesi üretimine başlayacak.

Paketli sağlıklı atıştırmalıklara yeni çeşitler geldiğini belirten Ergüder, “Ayrıca yeni bir grup olarak granola üretimimiz de başlıyor. Yöresel Bodrum mevyeleri ile de rafine şekersiz reçellerimiz üretilecektir” diyor.