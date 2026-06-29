NATO Zirvesi Ankara trafik tedbirleri 2026: Ankara'da hangi yollar kapalı olacak? Trafik tedbirleri ne zaman başlayacak?

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde alınacak güvenlik önlemleri ve uygulanacak trafik kısıtlamaları vatandaşların gündeminde yer alıyor. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek zirve nedeniyle bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılması beklenirken, "NATO tedbirleri ne zaman başlayacak?" ve "Ankara'da hangi yollar kapanacak?" soruları da araştırılıyor. İşte NATO Zirvesi kapsamında uygulanacak trafik düzenlemesine ilişkin ayrıntılar...
1 Ankara NATO Zirvesi tedbirleri açıklandı
36. NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Zirve boyunca 56 bin 288 emniyet ve jandarma personeli görev alırken, kent genelindeki 100 kritik noktaya yüksek teknolojili gözetleme kameraları konuşlandırılacak.
Zirve kapsamında 28 Haziran Pazar saat 00.00 ile 10 Temmuz Cuma saat 23.59 arasında, toplantı alanları, delegasyonun konaklayacağı bölgeler, geçiş güzergahları ve güvenlik açısından hassas kabul edilen noktalara yetkisiz araç ve kişilerin girişine izin verilmeyecek.
2 Yaya trafiği kapalı olacak mı?
Ayrıca, il genelinde yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacağı ifade edildi.
Araç trafiğine tamamen kapatılacağı bildirilen yollarda kontrollü yaya geçişleri yapılabilecek.
Otobüs ve minibüs ulaşımında (araç trafiğine tamamen kapatılacağı bildirilen yollar haricinde) herhangi bir kısıtlama planlanmıyor.
3 Ankara trafik düzenlemeleri nasıl takip edilecek?
Metro ve Ankaray ulaşımında aksama olmayacağı ifade edilirken, Ankaray Bahçelievler durağı ve Söğütözü Metro durağında Zirve boyunca iniş ve binişler yapılmayacağı ifade edildi.
İş yerlerine yönelik ise herhangi bir kısıtlama olmayacak.
Zirve sırasında trafiğe çıkacak vatandaşların araç trafiği düzenlemeleri ve alternatif güzergahları güncellemelerini buradan öğrenebilecekleri de ifade edildi.
4 Ankara'da NATO Zirvesi için hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 07 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00’dan 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü 23.59'a kadar şu yolların trafiğe kapalı olacağı duyuruldu:
Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi tamamı, Beştepe Caddesi tamamı, Söğütözü Caddesi tamamı, Bahriye Üçok Caddesi tamamı, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesinin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı, Sakıp Sabancı Bulvarının Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümün tamamı.
Ayrıca, belirtilen güzergahlarda araç park edilmesine izin verilmeyeceği gibi, park halindeki araçların da kaldırılacağı kaydedildi.
5 Ankara'da hangi sokak ve caddeler trafiğe kapatılacak?
Konaklamaların yapılacağı adresler ile ilgili 06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00’dan 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü 23.59’a kadar ise şu belirtilen sokak ve caddelerin araç trafiğine kapatılacağı ifade edildi. İşte o sokaklar ve caddeler:
Yenimahalle İlçesi:
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350. Sokak tamamı, 286. Sokak tamamı, Çamlıca Mahallesi; 147. Sokak tamamı, 145. Sokak tamamı, Selçuk Ecza Deposunun Anadolu Bulvarına bakan giriş kapısı tarafındaki yolun tamamı, Macun Mahallesi; 173. Cadde tamamı, 171.Cadde tamamı, 172.Cadde tamamı, Beştepe Mahallesi; Yaşam Caddesi tamamı, Adalet Sokak tamamı, 5. Sokak tamamı, Nergiz Sokak tamamı, 4. Sokak tamamı, 3. Sokak tamamı, 1. Sokak tamamı.
6 Çankaya'da trafiğe kapatılacak yollar
Çankaya İlçesi:
Yıldızevler Mahallesi; Kişinev Caddesi tamamı, Jose Marti Caddesi tamamı, 720. Sokak tamamı, 721. Sokak tamamı, Kavaklıdere Mahallesi; Tahran Caddesi tamamı, Billur Sokak tamamı, Bülten Sokak tamamı, Güniz Sokak tamamı, Arjantin Caddesi tamamı, İran Caddesi tamamı, Polonya Caddesi tamamı, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak tamamı, Boğaz Sokak tamamı, Atatürk Bulvarının John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Gülözü Sokak tamamı, Kızılırmak Mahallesi; Ufuk Üniversitesi Caddesi tamamı, 1443. Sokak tamamı 1452. Sokak tamamı, Oğuzlar Mahallesi; 1377.Sokak tamamı, 1380. Sokak tamamı, 1381. Sokak tamamı, Söğütözü Mahallesi; 2168. Sokak tamamı, 2169. Sokak tamamı, 2170. Sokak tamamı; Üniversiteler Mahallesi; ihtiyaç olması halinde Bilkent Kampüsü içinde bulunan Cadde ve Sokakların tamamı, İhsan Doğramacı Bulvarı tamamı, 1600. Cadde tamamı, 1613. Cadde tamamı.
7 Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?
Konuk Devlet ve Hükümet Başkanları ile heyetlerin kullanacağı güzergahlarda:
Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak İlçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle İlçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümünün tamamı, Özal Bulvarı tamamı, İsmet İnönü Bulvarı tamamı, Ankara Bulvarı tamamı, Anadolu Bulvarı tamamı, Atatürk Bulvarının Sıhhiye Köprü ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarının Kepekli Kavşak ile Akköprü arasında kalan bölümü, Dumlupınar Bulvarının İsmet İnönü Bulvarı ile 1596 Cadde arasında kalan bölümü, 1071 Malazgirt Bulvarının Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü, Türk Kızılayı Caddesi tamamı, Cinnah Caddesi tamamı, Çankaya Caddesi tamamı, Simon Bolivar Caddesi tamamı, Rabindranath Tagore Caddesi tamamı, John F. Kennedy Caddesi tamamı, 2453. Sokak tamamı, sadece konvoy geçişleri esnasında araç trafiğine kapatılacağı, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeceği de açıklandı.
8 Kapanan yollar yerine hangi güzergahlar kullanılacak?
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, alternatif olarak kullanılabilecek yollar şöyle sıralandı:
Mevlana Bulvarı'nı Kepekli istikametinden kullanacak sürücülerin alternatif olarak Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi,
Mevlana Bulvarı'na Akköprü yönünden girmek isteyen sürücülerin ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi,
Anadolu Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi,
Atatürk Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi,
Ankara Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi.