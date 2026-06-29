Emeklilikte üretimi seçtiler: El emeğini kazanca dönüştürüyorlar

Punch tekniğinin diğer el sanatlarına göre avantajlarından ve kursların sağladığı sosyal ortamdan bahseden Ertuna, şu açıklamalarda da bulundu:

"Kadınlar için örgü ve punch gibi iplerle yapılan işler çok rahat olduğu için ip kullanarak üretim yapmak çok daha basit bir yöntemdir. Ben aynı zamanda ahşap atölyesi kursuna da gidiyorum, ancak orada ahşap malzeme bulmak daha zor oluyor. Punch tekniğinde ise daha uygun fiyatla, daha ekonomik bir şekilde, evde bulunan iplerinizle bile çok rahatlıkla ortaya bir şeyler çıkartabiliyorsunuz.

Zaten böyle bir hobinin zevkini aldıktan sonra insan pek çok kursa daha katılmak istiyor. Diğer kurslar da bundan çok farklı değil. Burada bizim için en güzel şey günümüzü verimli değerlendirmektir. Evde boş oturmaktansa hem bir şeyler üretiyoruz hem de burada bir arada paylaşımlarda bulunuyoruz. Biz haftanın iki günü buraya gelerek mutlu oluyoruz ve günümüzü bu şekilde en güzel şekilde değerlendiriyoruz."