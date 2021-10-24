Adanalı kadın girişimci Berman Mantı, yarattığı Luvilavant markasıyla lavanta severleri hedefliyor. Kolonya üretimiyle yola çıkan Mantı, lavanta temalı ürünlerle genişlettiği ürün portföyünü online satış kanalından tüketicilerle buluşturuyor.

KOBİ Girişim Ekim 2021 tarihli sayıdan

Lavanta’nın anavatanı her ne kadar Akdeniz havzası olsa da lavanta üretimi Türkiye’de henüz çok yeni bir alan. Antalya, Mersin, Muğla, İzmir gibi şehirlerde yetiştirilen lavanta, üretim alanını her yıl genişletiyor.

Son olarak bu iller arasına Adana da eklendi. Adana’da lavanta üretimini yapan çiftçilerin sayısını artırmak ve bu alanda üretim yapanları desteklemek için yola çıkan girişimci Berman Mantı, yarattığı Luvilavant markasını büyütmeye odaklandı.

Bu markayla lavantanın ana vatanı arasında yer alan Adana’nın da tarihini anlatmak istediklerini söyleyen Berman Mantı, “Markamız için birçok danışmanla çalıştık. Markamıza ait özel bir koku danışmanımız var. Güncel ve talep edilen kokuları, trendleri takip ediyoruz.

Lavanta kolonyası ile başladık ve şu anda markamızın çatısı altında lavanta keseleri, lavanta temalı seramik ürünler, lavanta desenli ev tekstili ürünleri gibi pek çok parça da yer alıyor” diye anlatıyor.

Lavanta üretiminde öncü ülkelerden olan Fransa’da, lavanta tarlalarında ortaya çıkan bir hastalıktan dolayı şu an Bulgaristan’ın lavanta üretiminde liderliği ele geçirdiğini de anlatan Berman Mantı , “Toroslar gibi ekolojik çeşitliliğe sahip bir coğrafyada bu zenginliği fırsata çevirmeli , hem bölgemiz ve hem de ülkemiz için katmadeğer yaratmalıyız” diyor

ADI LUVİ MEDENİYETİNDEN

Türkiye’de lavanta üretiminin artması ve yaygınlaşması için bir çok projede çalıştığını belirten Berman Mantı, şöyle devam ediyor: “Bu coğrafyaya ait olan iki değeri yan yana getirdik; antik çağın iki eşsiz tanığı ‘Luvi’ medeniyeti ve lavanta bitkisinin Anadolu’dan şu an pek azımızın bildiği bir Luviler geçti bundan tam 4300 yıl önce.

Tarihi zenginliğimize ve Anadolu ‘da yaşamış tüm medeniyetlere sahip çıkmalıyız. Bunlar bizim en önemli kültür miraslarımız. Biz de Luvilavant olarak tüm hedefimizi ve odağımızı Anadolu kültür ve tarihini tanıtmak üzere konumlandırdık.”

ÜRETİM FAALİYETLERİ

Berman Mantı, üretim süreçleri hakkına ise şu bilgileri veriyor: “Markamızın ana ürünü kolonya. Kolonya üretimimiz, AR-GE çalışmalarını da yürüttüğümüz İsparta’daki partner üretim tesisinde gerçekleşiyor. Yıllık 10 bin şişelik üretim planlıyoruz.

Kolonyalarımızı 200 ml ve 100 ml olarak satışa sunuyoruz. Kolonyalarımız, korona virüs ile mücadelede yardımcı olabilmek adına 80 derece olarak üretiliyor. Kolonya dışında haşere ve güvelerle doğal yollarla mücadeleye yönelik dolap içleri için lavanta keselerimiz ve lavantanın zarafetini hissetmek isteyecekleri lavanta temalı fincan ve tekstil ürünlerimiz de var.

Bunların üretimini ise GMP Belge sahibi ve Luvilavant kalite standartlarımızı yakalayan yetkin şirketlere yaptırıyoruz. Şu anda aromatik yağlardan hazırlayacağımız krem ve yeni kolonya serimiz için çalışmalar yürütüyoruz.”

“ANADOLU KÜLTÜRÜNÜ TANITMAK İSTİYORUZ”

Bugün luvilavant ürünlerine, e- ticaret pazar platformlarından (Trendyol) , kendi e-ticaret sitesi www.luvüavant.com’dan, Adana’da ise eczaneler ve kozmetik satış noktalarından ulaşılabiliyor.

Luvilavant’ın hedeflerine ilişkin Berman Mantı şunları anlatıyor: “Luvilavant olarak çıktığımız bu yolda en öncelikli hedefimiz Luvi medeniyetini ve Anadolu’nun zengin kültürünü ve tarihini tanıtmak. Kolonya ve üretimdeki birçok ürünümüz bu yolda bize yardımcı olacak. Kaliteli ürünü, uygun fiyatla Anadolu’ya kazandırmak en önemli hedefimiz.”