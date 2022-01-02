Mega Polietilen, Adıyaman Besni’ye entegre tesisi kurdu. Mega Polietilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Özhan, ilk etapta 160 milyon TL’lik yatırımla 600 kişiye istihdam sağlayıp bölge ekonomisine ve halkına can suyu olacaklarını söylüyor.

KOBİ Girişim Aralık 2021 tarihli sayıdan

Pandemi döneminde tekstil üretiminde öne çıkan Türkiye’nin pandemi sonrasında da tekstil alanında özellikle Avrupa’nın üretim üssü olması öngörülüyor. Bu nedenle son dönemde tekstil alanına yapılan yatırımlarda bir artış söz konusu.

Bunlardan biri de yatırım, üretim ve istihdam sloganıyla yola çıkarak Adıyaman Besni Organize Sanayi Bölgesi’ne üretim üssü olacak dev entegre tesisi kuran Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sıfır atık projesiyle yola çıkarak arıtma tesisiyle bölgede bir ilke imza atan şirket, yatırım projesinin ilk etabı olan Örme Boya apreleme tesisine 160 milyon lira yatırım yaptı.

Mega Polietilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Özhan, 160 milyon liralık yatırımlarıyla ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlayarak bölgenin ekonomisine ve halkına can suyu olacaklarını söyledi.

Özhan, bölgeye yaptıkları dev entegre tesisle pandemiden sonra ortaya çıkan gerek Avrupa’da gerek dünyadaki tedarik ihtiyacının önemli bir kısmını buradan karşılanacağını vurguladı.

Ülke ekonomisine ve üretime değer katmaya devam edeceklerini belirten Özhan, grup olarak zor koşullarda yatırım yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Özhan, bu tesisle yıllık 12 bin ton boyalı kumaş üreteceklerini ve tamamen ihracat odaklı çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

AVRUPA’YA ÜRETİM

Tekstil üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında başı çeken ülkemiz son yıllarda Avrupa’nın önemli üreticileri arasındaki yerini de giderek sağlamlaştırmış durumda.

Pandemi döneminde hızlı termin süreleri ile de dikkat çeken Türk üreticiler Avrupalı alıcılar tarafından daha bir tercih edilir oldu. Bu durum da yeni yatırımların yapılmasına ve tekstil alanında Türk üreticilerin güçlerini, üretim kapasitelerini artırmaları sonucunu doğuruyor.

Türkiye’nin tekstil alanında Avrupa’nın önde gelen üreticilerinden biri olduğuna dikkat çeken Özhan, pandemi sonrasında Türkiye’nin tekstil alanında özellikle Avrupa’nın üretim üssü olacağını öngörerek yatırım sürecini hızlı bir şekilde tamamladıklarını ifade etti.

‘Sıfır atık’ projesiyle yola çıkarak arıtma tesisiyle bölgede bir ilke imza attıklarının altını çizen Özhan, “Yatırım projesinin ilk etabı olan Örme Boya apreleme tesisine 160 milyon lira yatırım yaparak uluslararası rekabete hazır hale getirildi” diye konuştu.

İHRACAT ODAKLI

Tekstil alanında Avrupa’nın üretim üssü olan ülkemizin üretimine katkı sağlayacak olan Örme Boya apreleme tesisinde yıllık 12 bin ton boyalı kumaş üretilecek. Tesis tamamen ihracat odaklı çalışacak.