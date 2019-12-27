Big Bang’te kaynak rekoru kırıldı
Dünyanın girişimcilere en fazla kaynak sağlanan etkinliği ‘Big Bang Start-up Challenge’ bu yıl yeni bir rekora imza attı.
Big Bang’te sahneye çıkmaya hak kazanan 20 finalist ve fuayede yer alan bazı yarı finalist gruplar ile ikinci tur yatırımlarını alan İTÜ Çekirdek girişimleriyle birlikte 52 milyon TL’lik ödül, nakit ve yatırıma ulaşılarak; bir önceki yıl dağıtılan kaynak ikiye katlandı.
İTÜ ARI Teknokent bünyesinde kurulan ve üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri sıralamasında dünyada ilk 5’te yer alan İTÜ Çekirdek’in her yıl yeni girişimlerin en iyilerini belirlediği ‘Big Bang Start up Challenge’da yeni bir rekora imza atıldı.
Her yıl yüzlerce girişimin başvurduğu, bu yıl ilk kez Türkiye dışında 30 farklı ülkeden de başvuru alındığı İTÜ Çekirdek’in final etkinliği, Uniq İstanbul’da yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Bu yıl ‘scale-up’ mottosuyla yola çıkan Big Bang’te sahneye çıkmaya hak kazanan 20 finalist ve fuayede yer alan bazı yarı finalist gruplar ile ikinci tur yatırımlarını alan İTÜ Çekirdek girişimleriyle birlikte 52 milyon TL’lik kaynağa ulaşıldı.
52 milyon TL’nin yaklaşık 48 milyon TL’si yatırım olarak girişimcilerle buluşurken, 2019 Türkiye girişimcilik ekosiste-minin ilk 3 çeyreğinde alınan yatırımın yarısının; yalnızca bir gecede dağıtılmış oldu.
30 FARKLI ÜLKEDEN KATILIMCI
TOP 20’de yer alan girişimler arasında aldıkları ödül, nakit ve yatırımla ilk üçte yer almaya hak kazanan girişimler; 4 milyon 225 bin TL ile Parxlab, 567 bin TL ile Sensemo-re ve 545 bin TL ile Earnado oldu.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Çekirdek, uluslararası üniversite kuluçka merkezleri performans sıralaması olan UBI Global verilerine göre; üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5’te yer aldığını söyledi.
İTÜ Çekirdek olarak bugüne kadar 2 bini aşkın girişime ve 5 bini aşkın girişimciye destek verdiklerini belirten Karaca, “83 milyon TL’yi aşkın yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerlemesi 956 milyon TL’yi, toplam cirosu ise 65 milyon TL’yi aştı.
Bu yıl Türkiye dışında 30 farklı ülkeden 80’i aşkın grup ve Türkiye’de 63 farklı şehirden binlerce başvuru alan İTÜ Çekirdek’te ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini desteklemeyi ve başarılı iş fikirlerini doğru yatırımcılarla buluşturmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.
Etkinlikte konuşan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da, bugün Türkiye’de 80’nin üzerinde Teknopark’ta 5 binden fazla teknoloji geliştiren şirket ver girişim olduğunu vurgulayarak, özel sektörün AR-GE ve tasarım merkezlerinin sayısının ise bin 500’ü aştığını kaydetti.
2018 yılı AR-GE ve yenilik istatistiki verilerine göre, AR-GE’ye ayrılan payın yüzde 1 barajını aştığını dile getiren Kacır, “Hedefimiz ise bunu çok daha ileriye taşımak. Rakip ülkelerdeki gibi AR-GE’ye milli gelirden yüzde 3 ile yüzde 4 arası pay ayırabilmeyi ümit ediyoruz.
Bütün bunlar aslında Türkiye’de büyük bir altyapının kurulduğunu gösteriyor” dedi.
“VİTESİ BÜYÜTÜYORUZ”
İTÜ ARI Teknokent olarak dünyada eşi benzeri olmayan bir ekosistem kurguladıklarını belirten İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp ise şunları söyledi: “Vitesi büyüterek, Türkiye’ye ek 30 farklı ülkeden başvuru aldığımız bu yıl; yabancı girişimlere de kapımızı açtık.
Big Bang’de yatırım ve hibe alan yabancı girişimler işlerini globalde büyütmek için bir ofislerini İstanbul’da, İTÜ ARI Teknokent’te açacak.”
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