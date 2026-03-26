Bitkisel kaynakları globale taşıyor

Aromaterapi ve takviye edici gıda sektöründe faaliyet gösteren yerli şirket Talya, Antalya’daki üretim tesislerini merkeze alarak markayı geliştiriyor. Yerli bitkisel ham maddeleri bilimsel yöntemlerle işleyen şirket, “tohumdan rafa” izlenebilirlik anlayışıyla hareket ediyor. 2016 yılında ABD pazarına girerek sektörde ilk Türk şirketi kuran marka unvanını alan Talya, üretim altyapısını hızla güçlendiriyor.
Ekonomist’in 01-14 Mart 2026 tarihli sayısından
2025’te 6 milyon dolarlık fabrika yatırımıyla tesislerini modernize eden şirket, 2026’da ise yaklaşık 2 milyon dolarlık ilave yatırımla yeni üretim hatlarını devreye alacak. Şirket, Antalya tesislerinde gıda takviyeleri kapasitesini aylık 1 milyondan 10 milyona çıkaracak. Şirketin kurucusu Halis Ertaş, “Öncelik her zaman üretim kalitesi, izlenebilirlik ve yüksek üretim standartlarının kalıcı şekilde tesis edilmesi” diyor.
İhracat artacak
Talya bugün 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. 2026’da ihracatın toplam ciro içindeki payını yüzde 40–50 bandına taşımayı planlayan şirket için ABD pazarı en güçlü ayak olmaya devam ederken, Türki Cumhuriyetler ve Körfez bölgesi öncelikli hedef pazarlar arasında yer alıyor. 13 hedef ülkede distribütörlük yapılanmaları kuracaklarını ifade eden Ertaş, “Amacımız ihracatı sadece hacimsel değil, kalıcı ve sürdürülebilir bir büyüme modeli içerisinde güçlendirmek” diye konuşuyor. E-ticaret ve seçili zincir mağazalar üzerinden dengeli büyüme sağlıyor.
Rekabet avantajı
ABD’de Talya Herbal’ı ayrıştıran en güçlü unsur, ‘tohumdan rafa’ izlenebilirlik, ham madde disiplini ve bilim temelli üretim oluyor. Türkiye menşeli bitkilerin (Türk çörekotu, Türk kekiği gibi) farkındalığı hızla yükseliyor. Ertaş, “ABD’de tüketicilerin ‘Türk çörekotu’ ve ‘Türk kekiği’ gibi aramalar yapması bu algının somut göstergesi” diyor. Bu güven, finansal performansı doğrudan destekliyor. 2026’da NMN, NADH, mushroom complex ve yeni magnezyum serisi gibi yenilikçi ürünler için lansman yapmayı planladıklarını belirten Ertaş, bu lansmanların ciroya yüzde 20–30 katkı sağlamasını beklediklerini vurguluyor.
Gelecek vizyonu
Talya, Türkiye ve ABD operasyonlarında 100’ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. 2026’da özellikle üretim, kalite, AR-GE, operasyon ve ihracat birimlerinde nitelikli kadrolarla kontr ollü büyüyecek. Orta vadede Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Afrika’da yeni şirket yapılanmaları hayata geçirecek. Halis Ertaş, “Talya Herbal’ın global ölçekte kalıcı ve ölçeklenebilir bir marka yapısına dönüşmesinde kapasite artışı ve ihracat kabiliyetinin eş zamanlı büyümesi belirleyici olacak. Yerli üretim avant ajıyla maliyet, kalite ve kârlılık dengesini koruyan Talya, wellness trendlerinin yük seldiği dönemde güçlü konumunu pekiştiriyor” diye konuşuyor.