Marasi, Türkiye’ye özgü geleneksel ürünleri 100 farklı ülkeye sipariş olanağı sunuyor. Marasi Kurucusu İbrahim A. Saleh Al-Hemyari, “2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 49 oranında büyüdük.

KOBİ/GİRİŞİM Haziran 2021 tarihli sayıdan

2021 yılı hedefimiz yüzde 40 büyüme” diyor.100’ün üzerinde ülkeden Türk ürünlerini sipariş etme olanağı tanıyan Marasi, 2017 yılında kuruldu. Marasi Kurucusu İbrahim A. Saleh Al-Hemyari, Suudi Arabistan’daki arkadaşlarına taze Türk baklavası göndermek isterken bu alanda bir ihtiyaç olduğunu fark ederek Marasi’nin temellerini atıyor.

Marasi’nin kurucusu İbrahim A. Saleh Al-Hemyari’nin farklı ülkelerde girişimcilik deneyimi olan bir isim. Bu serüvene ilk olarak 2006 yılında New York’tan Yemen’e döndüğünde dijital ajans kurarak başlıyor.

Sonrasında Yemeksepeti’nden esinlenerek, kurucu ortağı olduğu Yemen’deki ilk yemek dağıtım uygulaması olan Wagbat. com’u kuruyor. Wagbat, Yemen’de en hızlı büyüyen girişim haline geliyor.

2015 yılında Türkiye’ye taşınan girişimci, Türkiye’nin yerel lezzetleri olan taze baklava, kuru meyve ve kuruyemiş ile birlikte MENA bölgesinde diğer talep gören kategorilerde Türkiye’den dünyaya satış yapmak için bir platform olan Marasi’yi kuruyor.

Henüz sosyal medya hesapları olmayan küçük bir e-ticaret sitesi iken kullanıcıların ilgisini görmeye başladıklarını söyleyem Al-Hemyari, “Kısa bir süre içinde 5 bin müşteriye ulaştığımızda, müşteriler daha farklı ürünler istemeye başladı ve bu da bize müşterilerin kendi yaşadıkları bölgelerde bulamayacakları yöresel ve farklı ürünleri satışa sunma ilhamını verdi” diyor.

YATIRIMCILARLA GÖRÜŞÜYOR

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkeleriyle yola çıkan Marasi, bugün Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesine de ürün gönderiyor. Genç girişimci Marasi’yi yeni ülkelerde hizmete sunmak ve büyütmek için şu an yatırımcılarla görüşmeler halinde.

Marasi, Türkiye genelindeki tüm şehirlerdeki ürünleri araştırıyor ve her bölgedeki insanlar için ilginç olanı keşfettikten sonra ürünlerin doğrudan satışını gerçekleştiriyor. En çok satan ürünler için stok tutan şirket, üçüncü parti satıcıların stoklarını platformda listelemesine ve satmasına izin veriyor.

Etnik ve bulunması zor ürünleri müşterilere sunarak farklılaşan şirket, teslimatta kapıda ödeme seçeneği de dahil tüm ödeme yöntemlerini kabul ediyor. Ayrıca müşterilerin yerel kültürlerine hakim, bölge/ ülkedeki dili konuşan bir ekiple çalışıyor.

2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 49 oranında büyüyen şirket, 2021 yılında da yüzde 40 büyüme hedefliyor. Al-Hemyari, “Yılın ilk rakamlarına bakınca hedefimizi gerçekleştirebileceğimizi görüyoruz” diyor.

BAKLAVA İLGİ GÖRÜYOR

Sitede en çok talep gören ürünler; baklava, bitki çayı ve kozmetik ürünleri olarak sıralanıyor. Al-Hemyari, “Pandemi, müşterilerin davranışları ile gerçek ihtiyaçlarını incelememiz ve işimizi doğru şekilde şekillendirmemize yardımcı oldu” diyor.