Google, Facebook ve Instagram reklamlarının tek bir platformdan hızlı, kolay ve daha verimli şekilde yönetilmesine olanak tanıyan Magnetiq, QNBEYOND Ventures’dan 375 bin dolarlık yatırım aldı

KOBİ ve girişimlerin, tüm dijital reklamlarını tek bir platform üzerinden yönetmesini sağlayan Magnetiq, Berkay Yavuz ve Ömer Ersin tarafından geliştirildi. QNBEYOND Ventures tarafından aldığı 375 bin dolarlık yatırımla Magnetiq, önümüzdeki bir yıl içerisinde yurt dışına açılma ve ürün geliştirme çalışmalarına odaklanacak.

QNBEYOND Ventures Yönetici Ortağı Özge Öz, “Dünyada hızla artan bir ihtiyacı karşılamak için yola çıkan Magnetiq kurucu ekibinin KOBİ’lerle birlikte çalışma ve pazarlama teknolojileri konusundaki tecrübeleri sayesinde globalde çok önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz” diyerek görüşlerini belirtti.

Erken aşama yatırımının ardından ürün geliştirme çalışmalarına daha da hız vereceklerine dikkat çeken Magnetiq Kurucu Ortağı ve CEO’su Berkay Yavuz, “Hız kesmeden bir sonraki yatırım turumuzun hazırlıklarına da başladık. Bir sene içerisinde de bu turu, daha da büyüyecek olan ekibimizle, yeni ülke açılımları ve ürün gelişimi için kullanacağız. Eylül ayında Google entegrasyonu ile arama ve görüntülü reklam ağlarını, yılı sonuna kadar ise TikTok ve Twitter’ı platforma dahil edeceğiz” dedi.

Magnetiq Kurucu Ortağı ve COO’su Ömer Ersin ise QNBEYOND Ventures ile kurdukları yakın ilişkinin yatırımın ötesinde yol gösterici bir iş ortaklığına dönüştüğünü ifade etti. Ersin, “Bu çalışmalarımız, QNB Finansbank’ın önemli markalarından, Enpara ile de devam edecek. Bu yatırım turu sonrasında Türkiye’de büyümemizi perçinleyip, başta 200 milyar dolar pazar hacmine sahip Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yeni ülkelere kısa sürede ulaşmayı planlıyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.

Reklam yönetimi tek bir platformda toplanıyor

KOBİ’lerin yaklaşık yüzde 70’i dijital pazarlama çalışmalarını kendileri yürütürken, reklam verme arayüzleri ve platformlarının kolay olmaması, görsel tasarım tarafında yaşanan sıkıntılar gibi nedenlerden sorunlar yaşanıyor. Bu noktada etkin bir çözüm sunma hedefiyle yola çıkan Magnetiq, pazarlama ekibi olmayan KOBİ ve girişimlerin, tüm dijital reklamlarını verimli ve kolay bir şekilde yönetebilmesini sağlıyor.

Magnetiq, KOBİ’lerin dijital reklam tasarım ihtiyacını sektörlerine uygun hazır şablonlar ile hızlıca çözerken, Google, Facebook ve Instagram gibi ayrı ayrı olan reklam yönetim platformlarını tek bir arayüzde topluyor. Platformda şu anda Google, Facebook ve Instagram reklam panelleri yönetilirken, yıl sonuna kadar TikTok ve Twitter gibi platformların da dahil edilmesi planlanıyor.