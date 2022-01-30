23 yaşındaki üniversite öğrencisi Yağmur Aydemir tarafından kurulan Türkiye’nin ilk çizgi roman ve hikayecilik platformu Çizgi, 4 milyon TL değerleme üzerinden melek yatırımcılardan 400 bin TL yatırım aldı. Aydemir, platformun amacının Türkiye’de yüzyıllardır süregelen hikayeleri dünyaya anlatmak olduğunu söylüyor.

KOBİ Girişim Ocak 2022 tarihli sayıdan

Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişmesi, daha önce el atılmamış yeni alanların ortaya çıkmasına da vesile oluyor. Böyle girişimlerden biri olan Türkiye’nin ilk çizgi roman ve hikayecilik platformu Çizgi, henüz yayına başlanmadan 4 milyon TL değerleme üzerinden 400 bin TL yatırım almayı başardı.

Henüz 23 yaşındaki genç girişimci Yağmur Aydemir’in fikriyle hayat bulan Çizgi, 1 aylık deneme sürecinde 1 milyon tıklanmayı geçti. Toplamda 7000 kullanıcı 700 adet eser üretti. Aydemir ile Çizgi fikrinin ortaya çıkış sürecini ve gelecek hedeflerini konuştuk. Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

Ben Yağmur Aydemir. 22 yaşındayım. 16 yaşında hayalini kurduğu işi gerçeğe dönüştürme fırsatı bulmuş, şanslı biriyim. Çizgi’nin kurucu ortaklarındanım.

Çizgi hakkında bilgi verir misiniz?

Kurgu evreni Çizgi, ülkemizin ilk çizgi roman ve hikayecilik platformu. İçerisinde televizyonlardan alışık olduğumuz yayın akışı sistemiyle bölüm bölüm yayınlanan onlarca hikaye ve çizgi roman yer alıyor. Bu eserleri üreten kişiler tıklanma bazlı gelir elde ederken, okurlar sınırsız eğlenceye ücretsiz biçimde erişebiliyor.

Girişimci olmaya nasıl karar verdiniz, Çizgi fikri nasıl ortaya çıktı?

Henüz 16 yaşındayken gördüğüm bir girişimcilik yarışması beni resmen büyüledi. Girişimciliğe dair araştırmalar yapmaya başladım ve araştırdıkça yapmak istediğim şeyin bu olduğuna karar verdim.

20 yaşındayken çeşitli girişimcilik eğitimleri almaya başladım, 21 yaşında ise girişim hızlandırma merkezlerine kabul alarak girişimci sıfatını üstlendim. Çizgi fikri ise girişimcilikten de önce beni büyüleyen bir olgudan çıkan bir fikir aslında: Hikayecilik.

Ülkemizde yüzyıllardır süregelen bir hikayecilik geleneği olduğunu ve bu işi çok da iyi bir şekilde yaptığımızı fark edince neden bu kurgularla kazanç sağlamayalım dedim. Kurgu ihracatının kültür turizmini destekleyeceği ve ülkemizin uluslararası arenada tanıtılmasına olanak sağlayacağını düşünüyorum.

Bu sebeple Çizgi fikrini en yakın arkadaşıma açtım ve o da Çizgi’ye en az benim kadar aşık oldu. Ardından kolları sıvadık ve şirket kuruluş işlemleri için WorqCompany ile iletişime geçtik. Kısa sürede şirketimiz kuruldu.

Çizgi’nin kullanım oranlarını öğrenebilir miyiz?

Çizgi henüz yayına girmedi. Haziran’da bir test yayını gerçekleştirdik ve 1 aylık deneme sürecinde 1 milyon tıklanmayı geçtik. Toplamda 7000 kullanıcı 700 adet eser üretti. Tekil 60 bin kullanıcı platformu ziyaret etti ve kullanıcılarımızın sistemde geçirdikleri süre ortalama 9 dakikaya erişti.

Melek yatırım aldınız mı? Aldıysanız ne kadar ve yakın gelecekte yeni yatırım ihtimalleri var mı?

Platformumuzun test yayınının ardından ilk yatırımımızı melek yatırım olarak yaklaşık dört milyon lira değerlemeyle aldık. Önümüzdeki süreçte Çizgi’nin stabil sürümünün yayınlanması ve bir milyon kullanıcı bandına erişmesiyle birlikte 2022’nin son çeyreğinde yatırım turuna çıkmayı ve değerlememizi artırmayı hedefliyoruz.

Çalışan sayınız ve ekip motivasyonunuzdan bahseder misiniz?

8 kişilik bir ekibiz. Fakat diğer birçok girişimden farklı olan, bir süper gücümüz var: Çizgi’nin 100’ü aşkın yazar ve çizerlerden oluşan üreticileri. Bu da bizi kocaman bir ekip yapıyor aslında.

Ekip motivasyonumuz, ülkemizin kültürü, tarihi ve mitolojisi ile harmanlanmış, uçsuz bucaksız hayal gücümüzün ürünü olan hikayeleri ve çizgi romanları Türk bir platform üzerinden okuyucular ile buluşturmak ve bir kurgu evreni yaratmak. Ardından ülkemizin hikayelerini dünyaya taşımak.

Pandemi dönemi sizi nasıl etkiledi?

Pandeminin bizim için etkisi olumlu yönde oldu. Çok farklı yaş ve coğrafyadan, birçok insana erişmek işimiz için çok kritikti. Çoğu sürecin internet ortamına taşınması bizim için büyük bir şanstı. Ayrıca pandemi kişilerin medya kullanımını da artırarak temelde yaşam tarzlarını değiştirmiş oldu. Çizgi’ye duyulan ihtiyacın pandemiyle birlikte arttığını düşünüyoruz.

Hedef kitlenizi nasıl tanımlarsınız?

Hedef kitlemizi ikiye ayırabiliriz, fakat burada ayrım doğru kelime olmayacaktır. Çünkü bu 2 hedef kitle birbirini tamamlayan iki öge. Birincisi bizim de içinde bulunduğumuz, bu sebeple çok yakından tanıdığımız dijitalde hikaye ve çizgi roman okumayı seven, içerik tüketen okur kitlemiz. İkincisi ise, hikaye ve çizgi roman üreterek mutlu olan üretici kitlemiz.

Her iki kitlede de temelde genç bir profil karşımıza çıkıyor. Yoğun olarak 13-25 yaş arasındaki kişilere hitap ettiğimizi söyleyebilsek de, 25-34 yaş grubu da az bir farkla onları takip ediyor. Biz üreticileri ve okurları bir platformda buluşturmak için yorulmadan, müthiş bir motivasyon ile çalışıyoruz.

Önümüzdeki 5 yıla ilişkin hedefleriniz neler?

Çizgi ilham dolu bir platform. İçerisinden birbirinden ilginç onlarca kurgu yer alıyor. 5 yıllık hedeflerimiz içerisinde bu kurguları farklı biçimlerde insanlara sunmak yer alıyor. Ülkemiz dizi ihracatında dünyada ikinci sırada.

Çizgi’den uyarlanacak dizilerle ülkemizin bu sıralamada birinci olmasını sağlamak istiyoruz. Kendi bünyemizde bir oyun şirketine de yer vermek ve oyun senaryosu olmaya uygun kurgularımızı desteklemek de bir diğer hedefimiz.

Zamanla Çizgi’nin dijital yayıncılığını dizi/film yapımcılığı ve oyun stüdyolarıyla genişleterek gerçek bir eğlence devi haline gelebilmeyi hedefliyoruz. Kurgu evrenimizi sanalda inşa ederek metaverse’de kendimize yer edinmek ve içeriklerimize dair NFT koleksiyonları yayınlamak da bu 5 yıl içerisinde atmayı planladığımız adımlardan.

“YAYINA BAŞLAMADAN YATIRIM ALDIK”

“Çizgi çok başarılı bir test yayını gerçekleştirdi ve henüz pazara çıkmadan yatırım almayı başardı. Önümüzde stabil sürüm ve müşteriyle buluşma adımları var. Şu an ekibimiz kullanıcı dostu bir platform geliştirmek ve çıkış stratejimizi çalışmakla ilgileniyor. Test yayınında gördük ki kitlemiz üretmeyi de tüketmek kadar seviyor. Çizgi’yi üretmenin çok keyifli olduğu bir yer haline getirmek için çabalıyoruz.”