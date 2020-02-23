İşimizin yüzde 80'i yurtdışından gelecek - Ekonomist

İşimizin yüzde 80’i yurtdışından gelecek
Online ve mekanda çeviri hizmeti sunan dijital bir platform olan Parrotize App, teknolojiyle çeviri hizmetini birleştiren yeni nesil girişimlerden biri olarak öne çıkıyor.
ARAM EKİN DURAN
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Parrotize markasının bütün süreçleriyle Garanti BBVA Partners’ta doğduğunu anlatan şirketin kurucusu Pia Pınar Bozyel, “Geçtiğimiz yıl müşterilerimizin yaklaşık yüzde 35-40’ı Türkiye dışındandı. 2020’de hedefimiz bu rakamı yüzde 80’lere çıkarmak olacak” diyor.
Teknolojik gelişmeler ekonomide ve iş yapış şekillerinde pek çok değişime neden oldu. Dünyanın en eski mesleklerinden tercümanlık da bu süreçten nasibini aldı.
Son yıllarda dış pazara açılan şirketlerin sayısının artmasıyla doğan çeviri hizmeti ihtiyacıyla çeviri sektörü de büyümeye başladı.
Yeni dönemde teknolojiyle çeviri hizmetini birleştiren yeni nesil girişimler öne çıkıyor. Online ve mekanda çeviri hizmeti sunan dijital bir platform olan Parrotize App da bunlardan biri.
Yüzde 100 insan çevirisi mottosuyla rakiplerinden ayrılan Parrotize App’in kurucusu Pia Pınar Bozyel ile girişimcilik macerasını ve yeni dönem hedeflerini konuştuk.
İş dünyasına nasıl adım attınız?
Üniversiteye başladığım ilk yıl girişimcilik hikayem başladı. Yurtdışında okuduğum süreçte biraz para kazanmak için başladığım girişim serüvenim, kısa zamanda karlı bir işe dönüştü. Böylece bu sektöre hızlı bir giriş yapmış oldum.
Çeviri ve Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı alanında uzun yıllar hizmet verdim. Bu iş devam ederken e-ticaret alanında ve farklı birkaç sektörde girişimlerim oldu. Tabi ki de her sürecim başarıyla sonuçlanmadı.
Başarıyla sonuçlanmayan girişimlerim nedeniyle, ailem üniversiteyi bitirip bir işe girmem gerektiğine inandı ve bu doğrultuda yönlendirmelerde bulundu. Ama girişimcilik serüveninde kazandığım deneyim ve tecrübeler bana süreç boyunca çok şey öğretti.
Özel sektörde beyaz yakalı ya da bir devlet memuru olarak çalışmanın benim için çok zor olabileceğini fark ettim. Daha özgür karar alabileceğim bir iş yapmak istiyordum.
Bu yüzden önce tamamen Türkiye’ye taşındım ve aynı sektörde hizmet vermeye devam ettim. Deneyimlerimi ve tecrübemi daha genç yaştaki insanlarla paylaşmak adına Genç Başarı Eğitim Vakfında mentorluk yapmaya başladım. Girişimciliği temelden ele alıp çok güzel çalışmalar yapıyorlar.
Türkiye’nin bir çok bölgesindeki liseli gençlerin projelerini dinlerken Kobi olarak devam etmek istemediğime karar verdim. Yaptığım iş değer yaratmalıydı.
Parrotize fikri nasıl ortaya çıktı?
Çeviri sektöründeki çalışmalarımı daha farklı bir hizmete dönüştürmek için dijitalleşme süreçlerini araştırmaya başladım. Tam bu dönemde Garanti BBVA Bankasının girişim hızlandırma programı olan “Garanti BBVA Partners” ile tanıştım. Buradaki eğitimlere dışarıdan katılımcı olarak gelip gitmeye başladım. Destek verme konusunda olumlu dönüş sağladılar.
Parrotize markası; ismi, logosu, yol haritası dahil bütün süreçleriyle Garanti BBVA Partners’ta doğdu. Parrotize, etkinlik, konferans ve toplantılarda talep edilen simultane çeviri ihtiyacını mo-bil bir uygulama aracılığıyla karşılayan yerli bir girişim. Etkinliklerin en büyük sorunlarından biri olan simultane çeviriyi dijitale taşıyarak, daha hızlı ve daha konforlu hale getiriyor.
Parrotize sayesinde çevirmenlerin konferans alanında bulunmaları gerekmiyor. Dinleyiciler kendi kulaklıklarıyla birlikte telefonlarına indirecekleri uygulama ile simultane çevirileri dinleyebiliyor. Organizasyon firması için teknik ekip ve ekipman, lojistik, konaklama gibi maliyetler ortadan kalkıyor. Parrotize ile daha az insan gücü kullanılarak daha hızlı ve pratik bir çeviri süreci gerçekleşiyor.
Organizasyon firmaları, sadece bir cep telefonu ya da bir bilgisayar kullanarak program akışını anlık olarak hem çevirmene hem de dinleyicilere yayınlayabiliyor.
Böylece çevirmen fiziksel olarak alana gelmeden ve organizasyon alanında bir kabin kurulmadan Parrotize App üzerinden ses akışını dinleyerek simultane çeviri yapabiliyor. Katılımcılar da dünyanın her hangi bir yerinden lokasyon bağımsız olarak hem etkinliğin orjinal dilini hem de simültane çeviriyi uzaktan dinleyebiliyorlar.
“İHTİYACIMIZ OLAN DESTEĞİ HEP BULDUK”
Garanti BBVA Partners programı size neler kattı?
“Garanti BBVA Partners, girişimcilerinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap veren çözümler sunuyor. Parrotize olarak ihtiyacımız olan desteği her zaman bulabildik. Bir girişimin en çok zorlandığı nokta satış tarafıdır. Biz bu konuda çok şanslıydık, çünkü Garanti BBVA Bankası Parrotize’ dan hizmet alarak müşterimiz oldu.
Girişimcilerini her konuda destekleyen harika yöneticilerin olduğu bir program. Buradan aldığımız hızlandırma programları, eğitimler, mentorluk desteği ve mekan desteği ile işimizi çok kısa sürede geliştirdik. Türkiye’ de çok büyük etkinliklere hizmet verebildik bu sayede.”
2020’de büyüme hedefiniz nedir?
Bu yıl için en büyük hedeflerimizden biri global pazarda daha büyük satış çalışmaları yapmak ve müşteri sayımızı arttırmak olacak. Geçtiğimiz yıl müşterilerimizin yaklaşık yüzde 35-40’ı Türkiye dışındandı. 2020’de hedefimiz bu rakamı yüzde 80’lere çıkarmak olacak.
Bunun için ABD’de satış çalışmaları anlamında bir süreç başlattık. Gelişmeler ve geri dönüşler beklediğimiz gibi çok iyi. Parrotize, sektördeki ihtiyacı ve sorunu doğru okuyoruz. Geliştirmeleri ve hizmeti de buna göre yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Büyümemizin de daha hızlı olacağına inanıyoruz.
Yeni dönem hedefleriniz nelerdir?
Sahada yapmış olduğumuz çalışmalardan yola çıkarak üründe bir takım yenilikler yapmayı hedefliyoruz. Müşteri sayımız arttıkça Parrotize App kullanıcılarının ihtiyaçları ve beklentileri de artmaya başladı.
Sadece simültane çeviri özelliği ile App Store ve PlayStore da çıkardığımız üründe, bugün artık elde ettiğimiz verilerin kullanılması ve eventlerin farklı ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da çalışmalar yapmaya başladık. Verilerin işlenmesi ve kullanılabilmesi bir çok sektör için değer yaratmaktadır.
Bu anlamda Parrotize, sektöründe öncü çalışmalar sürdürmektedir. Yeni dönemde bu alanlara öncelik vermeyi planlıyoruz.
Hamdi Ulukaya Girişimi’yle (HUG-2019) 4 bin 653 Start up başvurusu arasından seçilerek New York’ a gittik. HUG’ ın desteğiyle yeni dönemde ABD’de çalışmalarımız çok daha hızlı ilerliyor. Parrotize olarak Hamdi Ulukaya Girişimi’ ne New York’t a 2 etkinlikte çeviri hizmeti verdik.
Böylece aynı zamanda hizmetimizi de kullanarak müşterimiz oldular. Bir kaç ülkeye hizmet veriyor olsak da Amerika en çok hizmet verdiğimiz ülke. Çalışmalarımızın büyük bir kısmını burada sürdürmekteyiz.
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