Üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5’te yer alan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nde 2020 yılının başından bu yana 15 girişim 20 milyon TLyi aşan yatırım alma başarısını gösterdi.

Burcu Tuvay

btuvay@ekonomist.com.tr

İTÜ Çekirdekte 2020’nin ilk yedi ayında yapılan yatırımlar; İTÜ Çekirdekte 2019’un ilk yedi ayında yapılan yatırımları dörde katladı.

Girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek’te eğitim teknolojilerinden çevre teknolojilerine; ulaşım teknolojilerinden sağlık teknolojilerine kadar birçok farklı alanda, bu yılın ocak ayından bu yana yapılan yatırımlar toplamda 20 milyon TL’yi aştı.

Böylece, İTÜ Çekirdek’te 2020 ilk yedi ayında yapılan yatırımlar; İTÜ Çekirdek’te 2019’un ilk yedi ayında yapılan yatırımları dörde katladı.

İTÜ ARI Teknokent’in Direktörü ve İTÜ Çekirdek’in Kurucusu Arzu Eryılmaz, küresel çapta etkisini gösteren pandemi sürecinin tüm dünyadaki şirket ve girişimcileri derinden etkilediğini ancak bu süreçte Türkiye’nin teknoloji üreten pek çok girişiminin duraksamadan ürünlerini geliştirmeye devam ettiklerini söylüyor.

Pandemi ekosistemi durdurmadı

Çok çevik hareketle ürün ve hizmetini pivot eden birçok girişim de olduğunu belirten Eryılmaz, girişimcilerin bu çabalarının boşa çıkmadığını ifade ediyor. Eryılmaz, şöyle devam ediyor: “Verilerimize göre geçen yılın ilk yedi ayında girişimlerimize yapılan yatırım tutarı 4 milyon TL iken; bu yıl, ocak ayından bu yana yapılan yatırımlar dörde katlanarak 20 milyon TL’yi aştı.

Yatırım sözleşmesi gereği yatırımını açıklayamayan ve değerlemesi 72 milyon TL‘yi aşan diğer girişimlerimizle birlikte toplam yatırım tutarı, aslında 20 milyon TL’nin çok daha üstünde. İTÜ Çekirdek olarak yol arkadaşlığı ettiğimiz girişimlerin gelişmelerine katkı sunmanın ve Türkiye’den dünyaya açılan teknolojilerin merkezi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

YATIRIM ALAN GİRİŞİMCİLER

ADLEMA

Sızıntı test sistemini optimize ederek parça verimini artırmaya yardımcı olmak için veri yönetimi ve üretim analizi yazılımıyla birlikte endüstrinin en geniş sızıntı tespit cihazı portföyünü sunuyor.

BENZİNLİTRE

Tüm akaryakıt istasyonlarını güncel fiyatları, doğru lokasyonları ve tesis-içi imkanları ile listeleyerek kullanıcıların tasarruf etmesini ve karar verme sürecini akıllı hale getirmesini sağlayan aynı zamanda dinlenme tesisleri, yol yardım, sigorta teklifi gibi araç sahiplerinin farklı ihtiyaçlarına da çözüm getiren bir mobil uygulama.

BRANDFACE

Kitlesel reklam ajansı modeli ile markaların ihtiyaç duyduğu özgün ve yaratıcı içeriği kullanıcıdan tedarik ederken kullanıcıyı para ile ödüllendiren video paylaşım platformu.

CYBER STRUGGLE

Siber güvenlik teknolojileri ve sertifikaları geliştiriyor.

GMPLY

Eğitim şirketleri ve kurumsal şirketlerin eğitim departmanları için ücretsiz interaktif video eğitimleri oluşturabilmelerine imkan veren ve bu videolar üzerinden gerçek zamanlı KPI ölçümü alınabilmesine olanak veren bir SaaS e-learning platformu.

HEİMDALL

Müşterilerinin daha önce derin yaralar aldıkları ya da daha önce karşılaşmadıkları, öngöremedikleri risklere karşı maddi ve manevi olarak koruyacak bir yazılımla onların yanında olabileceği görüntü işleme, yapay zeka ve makina öğrenmesi kullanan yüksek bir teknoloji ürünü. Üzerindeki onlarca kamera ve sensör bulunan bir drone ile topladığı verileri analiz eder, herhangi bir tesisin ya da herhangi bir yangının riskini ortaya koyuyor.

HUBBOX

Tasarlanan IoT cihaz ve yazılım ile kolay, hızlı ve uzmanlık gerektirmeden makinelere ve istenilen noktalara güvenli olarak ve çok fazla teknik bilgi gerektirmeden erişim sağlıyor.

LET’SSTEPS

Değişen yaşam trendleri ile birlikte doğasından koparak hareketsizliği bir alışkanlık haline getiren bireyler için oyun dinamiklerini kullanarak sürdürülebilir davranış değişikliği kazandırmayı amaçlayan dijital spor platformu.

MEIOKNOWS

Kullanıcıların bulundukları yerden kendilerine uygun kişisel bakım ürün ve hizmetlerine inovatif yollarla ulaşmasını sağlayan bir dijital güzellik asistanı.

MENLO MUSIC

Müzik ve eğlence odaklı mobil uygulamalar geliştiren ve yayınlamayı amaçlayan Menlo Music’in ilk yayınladığı platform Staroke adında bir sosyal şarkı söyleme platformu. Kullanıcılar ister tek başlarına, isterlerse birlikte şarkı kayıtları oluşturabiliyor. Staroke, profesyonel ses ve video efektleri ile stüdyo ortamını telefonlara taşır. Staroke, eğlenmek isteyen, keşfedilmek isteyen, müzik etrafında sosyalleşmek isteyen herkesi hedefliyor.

MİSSAFİR

Ev sahipleri için stressiz kısa dönemli ev kiralama platformu. Evini kısa/orta vadeli kiraya vermek isteyen veya misafirlerle paylaşmak isteyenlerin uygun adaylar bulabilmesi için hem dijital hem de operasyonel çözümler sunuyor.

NANOMİK

Nanomik, gıda ve tarım ürünlerini bozulmadan ilk günkü tazeliğinde tutan doğal koruyucular geliştiriyor.

STUDE.Aİ

Öğrencinin potansiyelini keşfetmesini sağlayan ve potansiyeline ulaşmasına yardımcı olan yapay zeka destekli öğrenci asistanı.

SYNTONYM

Syntonym analitik metrikleri maksimum oranda koruyarak kamera görüntü verilerini GDPR uyumlu bir şekilde anonimize ediyor.

VİRASOFT

Dijital patoloji ve telepatoloji sektörlerinde gerçekleştirdiği projeler ve ürünlerle birlikte başta kanser olmak üzere diğer patolojik hastalıkların tanı ve teşhisini daha efektif hale getiriyor.